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2 kez morga ölü girdi canlı çıktı! 98 yaşındaki "Patrona Halil" uzun yaşam sırrını açıkladı: "Her sabah bir tane..."
2 kez morga ölü girdi canlı çıktı! 98 yaşındaki "Patrona Halil" uzun yaşam sırrını açıkladı: "Her sabah bir tane..."
Trabzon'da 98 yaşındaki 'Patrona Halil' lakaplı Halil İbrahim Demirkanlı'nın hayat hikayesi duyanları şaşırtıyor. Küçük yaşlarda geçirdiği tifo, sıtma, raşitizm hastalıkları nedeniyle yürümekte bile zorlandığı dönemler yaşayan Demirkanlı, 2 kez öldü sanılarak morga konuldu. Tekrar hayata dönen Demirkanlı ise yaşadığı bu zorlu süreçlerin ardından tekrar hayata bağlandı. Okul çıkışlarında başladığı sporu bir an bile bırakmayan Demirkanlı, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu. İşte o inanılmaz hayat hikayesi...
Giriş Tarihi: 27.07.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:20