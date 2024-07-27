Roza Galeri Roza Yaşam 2 kez morga ölü girdi canlı çıktı! 98 yaşındaki "Patrona Halil" uzun yaşam sırrını açıkladı: "Her sabah bir tane..."

2 kez morga ölü girdi canlı çıktı! 98 yaşındaki "Patrona Halil" uzun yaşam sırrını açıkladı: "Her sabah bir tane..."

Trabzon'da 98 yaşındaki 'Patrona Halil' lakaplı Halil İbrahim Demirkanlı'nın hayat hikayesi duyanları şaşırtıyor. Küçük yaşlarda geçirdiği tifo, sıtma, raşitizm hastalıkları nedeniyle yürümekte bile zorlandığı dönemler yaşayan Demirkanlı, 2 kez öldü sanılarak morga konuldu. Tekrar hayata dönen Demirkanlı ise yaşadığı bu zorlu süreçlerin ardından tekrar hayata bağlandı. Okul çıkışlarında başladığı sporu bir an bile bırakmayan Demirkanlı, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu. İşte o inanılmaz hayat hikayesi...

İHA
Giriş Tarihi: 27.07.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 13:20
2 kez morga ölü girdi canlı çıktı! 98 yaşındaki Patrona Halil uzun yaşam sırrını açıkladı: Her sabah bir tane...

Hayatının hiçbir döneminde atletizm sporu bırakmayan Demirkanlı, çeşitli illerde yarışmalara katıldı. Onlarca madalya kazanan Demirkanlı, kamu kurumundan emekli olduktan sonra düzenli olarak yüzmeye başladı. Her sabah 98 yaşına rağmen gençlere taş çıkartarak kilometrelerce yüzen Demirkanlı'yı görenler gözlerine inanamıyor.

2 kez morga ölü girdi canlı çıktı! 98 yaşındaki Patrona Halil uzun yaşam sırrını açıkladı: Her sabah bir tane...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 1929 yılında dünyaya gelen Halil İbrahim Demirkanlı (98), çocukluk yaşlarında geçirdiği tifo, sıtma ve raşitizm gibi hastalıklar nedeniyle zor günler yaşadı. Yaşıtları sokaklarda oyun oynarken, pencereden bakan Demirkanlı hastalığı nedeniyle 2 kez öldü sanılarak morga konuldu. Tekrar hayata dönen Demirkanlı, yürüyemediği için ailesi tarafından bebek gibi taşındı.

2 kez morga ölü girdi canlı çıktı! 98 yaşındaki Patrona Halil uzun yaşam sırrını açıkladı: Her sabah bir tane...

Hastalığı nedeniyle yaşıtları ile oynamayan Demirkanlı bir süre sonra Trabzon'da görev yapan tek çocuk doktoru tarafından muayene edildi. Yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan Demirkanlı sonrasında spor ile tanıştı. Okul çıkışlarında ve bulduğu her fırsatta spor yapmaya başlayan Demirkanlı, koşu yarışlarına katıldı. Rakiplerine fark atan Demirkanlı'nın hırsını fark eden antrenörler harekete geçti. Bin 500 metre yarışları ile başladığı atletizmde 10 bin metre yarışlara kadar çıkan Demirkanlı, onlarca madalya kazandı.

2 kez morga ölü girdi canlı çıktı! 98 yaşındaki Patrona Halil uzun yaşam sırrını açıkladı: Her sabah bir tane...

Trabzon'un adeta geçilemeyen atleti konumuna gelen Demirkanlı, çeşitli illerde girdiği yarışmalarda da dereceler kazandı. Bir dönem İdmangücü takımının lisanslı sporcu olan Demirkanlı, 30 yaşına kadar atletizm yarışlarını bırakmadı. Trabzon'un en tanınmış atleti olarak tarihe geçen Demirkanlı, son olarak Trabzon PTT Merkez Müdürü olduktan sonra düzenlenen ' 'Postacı Yürüyüş Şampiyonası'na katıldı. Yaş grubunda Türkiye birincisi olan Demirkanlı bir süre sonra ise atletizmi bıraktı.

98 yaşındaki 'Patrona Halil' 2 kez öldü sanılıp morga konuldu, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu | Video

2 kez morga ölü girdi canlı çıktı! 98 yaşındaki Patrona Halil uzun yaşam sırrını açıkladı: Her sabah bir tane...

MADALYALARINI KOMŞULARINA DİŞ YAPTIRMASI İÇİN VERDİ
Kamu kurumundan emekli olduktan sonra birçok şirkette genel koordinatörlük görevi yapan Demirkanlı kendini yüzmeye adadı. 98 yaşına rağmen her sabah erken kalkarak yaz-kış denize giren Demirkanlı'yı görenler gözlerine inanamadı. Sağlığını spora ve düzenli beslenmeye bağlayan Demirkanlı, bir dönem kazandığı madalyaları ise komşularına hediye etti. Komşularının, "Bronz madalyaları bize ver eritip dişlerimize dolgu yaptıralım" teklifini kabul eden Demirkanlı, hayat hikayesini şu şekilde anlattı:

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