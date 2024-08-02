Ölüm riski %100'dü! 30 dakika kalbi durdu, "beyni soğutularak" hayata tutundu! "Klima çarpması sandım ama..."
Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede sıra beklerken kalp krizi geçiren 23 yaşındaki Mehmet Göçer, doktorları bile şaşırtarak hayata tutunmayı başardı. 30 dakika boyunca kalbi duran genç adam, entübe edildi, beyin ödemi, kalp ve böbrek yetmezliği yaşadı. 3 gün boyunca uyutulan ve hipotermi denilen beyin soğutma tedavisi uygulanan Göçer, doktorları 'düşük ihtimal' vermesine rağmen hayata tutunabildi. İşte inanılmaz haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:57