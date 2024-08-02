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Ölüm riski %100'dü! 30 dakika kalbi durdu, "beyni soğutularak" hayata tutundu! "Klima çarpması sandım ama..."

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede sıra beklerken kalp krizi geçiren 23 yaşındaki Mehmet Göçer, doktorları bile şaşırtarak hayata tutunmayı başardı. 30 dakika boyunca kalbi duran genç adam, entübe edildi, beyin ödemi, kalp ve böbrek yetmezliği yaşadı. 3 gün boyunca uyutulan ve hipotermi denilen beyin soğutma tedavisi uygulanan Göçer, doktorları 'düşük ihtimal' vermesine rağmen hayata tutunabildi. İşte inanılmaz haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 02.08.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 09:57
Ölüm riski %100’dü! 30 dakika kalbi durdu, beyni soğutularak hayata tutundu! Klima çarpması sandım ama...

İstanbul'da yaşayan Mehmet Göçer, göğüs ağrısı ve nefes darlığı hissetmeye başlayınca en yakınındaki hastaneye gitti. Göçer, hastanede sıra beklediği sırada bir anda yere yığıldı.

Ölüm riski %100’dü! 30 dakika kalbi durdu, beyni soğutularak hayata tutundu! Klima çarpması sandım ama...

Hastanede olması sayesinde hemen müdahale edilen genç adamın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı ve duran kalbine 30 dakika boyunca kalp masajı yapıldı.

Ölüm riski %100’dü! 30 dakika kalbi durdu, beyni soğutularak hayata tutundu! Klima çarpması sandım ama...

Kalbi yeniden atmaya başlayan ancak bilinci kapalı olan ve solunum cihazına bağlanan Göçer, Beykent Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Ölüm riski %100’dü! 30 dakika kalbi durdu, beyni soğutularak hayata tutundu! Klima çarpması sandım ama...

"KALP KRİZİNE EVDE YAKALANSAYDI ÖLÜM İHTİMALİ YÜZDE 100'E YAKINDI"
Bundan sonraki süreci Beykent Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Başkanı Doç Dr. Savaş Sarıkaya şöyle anlattı:
"Hasta geldiğinde bilinci kapalıydı ve entübe edilmişti. Hastamızın kalbinin ana damarında tıkanıklık tespit ettik ve anjiyo ünitesine aldık. Çok ani ve hızlı bir şekilde balon ve stentleme işlemiyle kalp damarını açtık. Bu tür hastaların yüzde 60-70'i, hastanede değil de evde olursa da yüzde 100'e yakını hayatını kaybeder."

Ölüm riski %100’dü! 30 dakika kalbi durdu, beyni soğutularak hayata tutundu! Klima çarpması sandım ama...

"Genç hastalarda ölüm oranı daha yüksek oluyor. Çünkü gençlerde kollateral dediğimiz kalpteki köklü damarlar gelişmediği için, yaşlıların aksine bu damarlar aniden tıkanıyor ve kalbin kendini koruma mekanizmaları ön planda olmuyor. Bu nedenle vakalar ölümle sonuçlanabiliyor. Bu hastamız çok şanslı. Hem hastanede olması, hem hastanedeki ekibin ve sonraki sürecin çok iyi yönetilmesi sayesinde hayatta ve sağlık durumu gayet iyi."

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