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49 yaşındaki kadın 30 yıldır uyumuyor! Nedenini böyle anlattı: "İşlerimin yetişmeyeceğinden korktum"

Vietnam'lı bir kadın, 30 yıldır uyumadığını iddia ederek büyük ilgi uyandırdı. Yıllar boyunca hiç uyumadığını anlatan 49 yaşındaki kadın sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:32
49 yaşındaki kadın 30 yıldır uyumuyor! Nedenini böyle anlattı: İşlerimin yetişmeyeceğinden korktum

49 yaşındaki Nguyen Ngoc My Kim, memleketi Long An'da "asla uyumayan terzi" olarak tanınıyor.

49 yaşındaki kadın 30 yıldır uyumuyor! Nedenini böyle anlattı: İşlerimin yetişmeyeceğinden korktum

Bayan Kim'in ünü medyanın dikkatini her çektiğinde, onlarca yıldır uyumadığını doğruluyor ve uykusuzluğun sağlığını hiç etkilemediğini ekliyordu. Ancak, Vietnamlı terzi, uyumadan işlev görme yeteneğiyle doğmadığını, küçük bir kız çocuğu olduğundan beri kendini geç saatlere kadar ayakta kalmaya şartlandırdığını her zaman belirtiyordu.

49 yaşındaki kadın 30 yıldır uyumuyor! Nedenini böyle anlattı: İşlerimin yetişmeyeceğinden korktum

İlk başlarda, gece geç saatlere kadar okumayı sevdiği için uykusuz kalıyordu ve daha sonra terzi olarak çalışmaya başladığında siparişlerini yetiştirmek için geç saatlere kadar çalıştı. Bir noktada, hiç uyuma ihtiyacı hissetmedi, bu yüzden de uyumadı.

Not: Görseller temsilidir.

49 yaşındaki kadın 30 yıldır uyumuyor! Nedenini böyle anlattı: İşlerimin yetişmeyeceğinden korktum

Nguyen Ngoc My Kim muhabirlere , "Her gece böyleydi, dikiş makinemin önüne oturdum ve siparişlere yetişememekten korktuğum için uyumaya cesaret edemedim," dedi.

49 yaşındaki kadın 30 yıldır uyumuyor! Nedenini böyle anlattı: İşlerimin yetişmeyeceğinden korktum

"Gece boyunca çalıştığım ilk birkaç seferde birçok zorlukla karşılaştım. Sadece sürekli uyuyakalmakla ve dikiş dikerken birçok hata yapmakla kalmadım, aynı zamanda sürekli yorgun ve başım dönüyordu ve hatta birkaç trafik kazası geçirdim."

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