49 yaşındaki kadın 30 yıldır uyumuyor! Nedenini böyle anlattı: "İşlerimin yetişmeyeceğinden korktum"

İlk başlarda, gece geç saatlere kadar okumayı sevdiği için uykusuz kalıyordu ve daha sonra terzi olarak çalışmaya başladığında siparişlerini yetiştirmek için geç saatlere kadar çalıştı. Bir noktada, hiç uyuma ihtiyacı hissetmedi, bu yüzden de uyumadı.

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