49 yaşındaki kadın 30 yıldır uyumuyor! Nedenini böyle anlattı: "İşlerimin yetişmeyeceğinden korktum"

49 yaşındaki Nguyen Ngoc My Kim, memleketi Long An'da 'asla uyumayan terzi' olarak tanınıyor. Bayan Kim'in ünü medyanın dikkatini her çektiğinde, onlarca yıldır uyumadığını doğruluyor ve uykusuzluğun sağlığını hiç etkilemediğini ekliyordu. Ancak, Vietnamlı terzi, uyumadan işlev görme yeteneğiyle doğmadığını, küçük bir kız çocuğu olduğundan beri kendini geç saatlere kadar ayakta kalmaya şartlandırdığını her zaman belirtiyordu. İlk başlarda, gece geç saatlere kadar okumayı sevdiği için uykusuz kalıyordu ve daha sonra terzi olarak çalışmaya başladığında siparişlerini yetiştirmek için geç saatlere kadar çalıştı. Bir noktada, hiç uyuma ihtiyacı hissetmedi, bu yüzden de uyumadı. Not: Görseller temsilidir. Nguyen Ngoc My Kim muhabirlere , 'Her gece böyleydi, dikiş makinemin önüne oturdum ve siparişlere yetişememekten korktuğum için uyumaya cesaret edemedim,' dedi. 'Gece boyunca çalıştığım ilk birkaç seferde birçok zorlukla karşılaştım. Sadece sürekli uyuyakalmakla ve dikiş dikerken birçok hata yapmakla kalmadım, aynı zamanda sürekli yorgun ve başım dönüyordu ve hatta birkaç trafik kazası geçirdim.' 'Ancak aylarca, sonra yıllarca uyanık kaldıktan sonra gözlerim ve vücudum uyku eksikliğine alıştı. O zamandan beri istesem bile uyuyamıyordum,' diye ekledi Kim. Nguyen Ngoc My Kim'in on yıllardır süren uykusuzluğu henüz tıbbi olarak doğrulanmadı, ancak bu viral bir söylentiden daha fazlası. Bunun çoğunlukla insanların onu gün boyu ve gece boyunca çalışırken görebilmesinden kaynaklandığını iddia ediyor, çünkü sürekli dikiş dikerken görülüyor. Işık her zaman yanıyor ve kapı her zaman açık, böylece insanlar içeri girebilir veya isterlerse sadece çalışmasını izleyebilirler. 'İlk başlarda, çok az kişi uyku eksikliğime dikkat etti,' dedi My Kim. 'Daha sonra, birçoğu tezgahımda sürekli çalıştığımı fark etmeye başladı. Söylentilerin doğru olduğunu görünce, haberi yaydılar ve çok geçmeden, sürekli uyanık kalma yeteneğimle ünlü oldum.' Bayan Kim'in 30 yıldır uyumadığı haberi yakın zamanda Vietnam sosyal medyasında viral oldu ve terzi bir kez daha ülkenin dört bir yanından gelip kendisiyle tanışmak ve söylentilerin doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen ziyaretçilerle doldu taştı. Ancak kendisi bu duruma aldırış etmiyor ve tezgahının kapısı her zaman açık.