6 ayda 34 kilo verdi! "Her gün bu yemeği yedim..."

Sosyal medyada yolculuğunu paylaşan Robet, her gün aynı yemekleri yiyerek, diyetini aralıklı oruç rutiniyle birleştirerek 6 ayda 34 kilo verdi. Robert, bu arada diyetinde birkaç değişiklik yaparak, yalnızca kilo vermesine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda bu kiloyu koruyabilmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Hiçbir büyük besin grubu tamamen hayatından çıkarmadı, bunun yerine, rutininin uzun vadeli başarı için sürdürülebilir olduğundan emin oldu. İşte 34 kilo vermek için altı ay boyunca her gün yediği şey…