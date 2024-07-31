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6 ayda 34 kilo verdi! "Her gün bu yemeği yedim..."

Sosyal medyada yolculuğunu paylaşan Robet, her gün aynı yemekleri yiyerek, diyetini aralıklı oruç rutiniyle birleştirerek 6 ayda 34 kilo verdi. Robert, bu arada diyetinde birkaç değişiklik yaparak, yalnızca kilo vermesine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda bu kiloyu koruyabilmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Hiçbir büyük besin grubu tamamen hayatından çıkarmadı, bunun yerine, rutininin uzun vadeli başarı için sürdürülebilir olduğundan emin oldu. İşte 34 kilo vermek için altı ay boyunca her gün yediği şey…

Giriş Tarihi: 31.07.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:48
6 ayda 34 kilo verdi! Her gün bu yemeği yedim...

6 ayda 34 kiloyu hızlıca veren Robert, yaptıklarını detaylı bir şekilde paylaştı. Bu rutinleri hayatına oturtmasının ise kalıcı kilo vermesini sağladığını da belirtiyor.

6 ayda 34 kilo verdi! Her gün bu yemeği yedim...

TAVUK SANDVİÇLERİ

Robert, her gün aynı yemeği yiyerek günde bir öğün aralıklı oruç rutiniyle başladı: Tam buğdaylı tortilla, tavuk göğsü, dolmalık biber, soğan ve salsa ile yapılan tavuk sandviçleri.

6 ayda 34 kilo verdi! Her gün bu yemeği yedim...

Mayo Clinic, "Tam tahıllı yiyecekler kolesterol seviyelerinin, kilonun ve kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olur. Bu yiyecekler ayrıca diyabet, kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıkların riskini düşürmeye yardımcı olur" diyor.

6 ayda 34 kilo verdi! Her gün bu yemeği yedim...

MANTAR VE ISPANAK

Robert'ın beslenme uzmanı tavuklu sandviçlerine yeni sebzeler eklemesini önerdi, bu yüzden mantar, kuşkonmaz, domates ve ıspanakla denemeler yapmaya başladı.

6 ayda 34 kilo verdi! Her gün bu yemeği yedim...

UCLA Health, "Mantarlar kalori, yağ ve kolesterolü en aza indirirken mükemmel bir protein alternatif oluşturur" diyor.

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