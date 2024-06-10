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74 yaşındaki ünlü model adeta “yaşlanmayı tersine çevirdi”! Son halini görenler inanamadı…

Yakın zamanda kamuoyu önünde verdiği pozlarla hayranlarını bir kez daha şaşırtan 74 yaşındaki Vera Wang, moda dünyasının bir stil ikonu olmaya devam ediyor. Giydikleriyle de beğeni toplayan Wang, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 14:38
74 yaşındaki ünlü model adeta “yaşlanmayı tersine çevirdi”! Son halini görenler inanamadı…

Ödül törenine katılan Wang, tüylü ve neon bir yeşil elbise tercih etti.

74 yaşındaki ünlü model adeta “yaşlanmayı tersine çevirdi”! Son halini görenler inanamadı…

Görünümünü tamamlamak için siyah bir bralet kullanmış ve kombinin geri kalanında sadeliği korudu.

74 yaşındaki ünlü model adeta “yaşlanmayı tersine çevirdi”! Son halini görenler inanamadı…

Aksesuar olarak gösterişli mücevherlerden vazgeçip sade bir siyah bileklik tercih etti.

74 yaşındaki ünlü model adeta “yaşlanmayı tersine çevirdi”! Son halini görenler inanamadı…

Gelin ikonunun hayranları, genç ve taze görünümü hakkında yorum yaparak, internette onu iltifat yağmuruna tuttu. Bir kişi şunları dedi: 'Sen gerçekten kendi en iyi modelisin. Vay canına!''

74 yaşındaki ünlü model adeta “yaşlanmayı tersine çevirdi”! Son halini görenler inanamadı…

Başka bir hayran şöyle yazdı: ''Çarpıcı elbise... muhteşem görünüyorsun!''

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