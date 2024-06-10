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74 yaşındaki ünlü model adeta “yaşlanmayı tersine çevirdi”! Son halini görenler inanamadı…
74 yaşındaki ünlü model adeta “yaşlanmayı tersine çevirdi”! Son halini görenler inanamadı…
Yakın zamanda kamuoyu önünde verdiği pozlarla hayranlarını bir kez daha şaşırtan 74 yaşındaki Vera Wang, moda dünyasının bir stil ikonu olmaya devam ediyor. Giydikleriyle de beğeni toplayan Wang, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 14:38