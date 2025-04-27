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Anne-babalık kültürden kültüre değişiyor! Bu yöntemlere çok şaşıracaksınız...
Anne-babalık kültürden kültüre değişiyor! Bu yöntemlere çok şaşıracaksınız...
Yetişkinlere çok bağımlı olmasın diye ormana terk edilen çocuklar... Mahallenin en yaşlısının anne kabul edildiği sokaklar... Ya da herkesin her gece yemek için tek bir eve toplandığı yaşamlar... Guardian gazetesinin Dış Haberler Muhabiri Marina Lopes dünyayı gezerek farklı kültürlerdeki çocuk yetiştirme tecrübelerini ele aldı.
Giriş Tarihi: 27.04.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:08