Baş aşağı adamı görenler şoke oluyor! Ameliyat olmayı reddetti “böyle kalmak istiyorum” dedi! Sebebi ise…

Artrogripoz veya artrogripozis multipleks konjenita (AMC), sertliğe neden olan çoklu eklem kontraktürleri (eklemi çevreleyen kas ve diğer yumuşak dokuların çeşitli sebeplerden esnekliğini yitirmesiyle eklemin normal hareket edememesi ya da belirli yönlerde kısıtlanması) ile karakterize edilen bir dizi durumu ifade eder.