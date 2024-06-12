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Baş aşağı adamı görenler şoke oluyor! Ameliyat olmayı reddetti “böyle kalmak istiyorum” dedi! Sebebi ise…
Baş aşağı adamı görenler şoke oluyor! Ameliyat olmayı reddetti “böyle kalmak istiyorum” dedi! Sebebi ise…
Görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı, doktorların doğduğunda 24 saatten fazla yaşamasının mümkün olmadığını söylediği Claudio Vieira de Oliveira, yaşam mücadelesiyle başkalarına da ilham olmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 12.06.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 10:01