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Baş aşağı adamı görenler şoke oluyor! Ameliyat olmayı reddetti “böyle kalmak istiyorum” dedi! Sebebi ise…

Görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı, doktorların doğduğunda 24 saatten fazla yaşamasının mümkün olmadığını söylediği Claudio Vieira de Oliveira, yaşam mücadelesiyle başkalarına da ilham olmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 12.06.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 10:01
Baş aşağı adamı görenler şoke oluyor! Ameliyat olmayı reddetti “böyle kalmak istiyorum” dedi! Sebebi ise…

Şimdi 48 yaşında olan adam, bir motivasyon konuşmacısı olarak hayatını sürdürüyor ve adeta kendinize inanırsanız hiçbir şeyin imkansız olmadığının gerçek bir kanıtı haline geldi.

Baş aşağı adamı görenler şoke oluyor! Ameliyat olmayı reddetti “böyle kalmak istiyorum” dedi! Sebebi ise…

24 SAATTEN FAZLA YAŞAYACAĞINA İNANMIYORLARDI

Brezilya'dan Claudio Vieira de Oliveira, artrogripozis multipleks konjenita adı verilen nadir bir durumla doğdu. Bu durum doğuştan itibaren başının "baş aşağı" görünmesine neden oldu.

Baş aşağı adamı görenler şoke oluyor! Ameliyat olmayı reddetti “böyle kalmak istiyorum” dedi! Sebebi ise…

Artrogripoz veya artrogripozis multipleks konjenita (AMC), sertliğe neden olan çoklu eklem kontraktürleri (eklemi çevreleyen kas ve diğer yumuşak dokuların çeşitli sebeplerden esnekliğini yitirmesiyle eklemin normal hareket edememesi ya da belirli yönlerde kısıtlanması) ile karakterize edilen bir dizi durumu ifade eder.

Baş aşağı adamı görenler şoke oluyor! Ameliyat olmayı reddetti “böyle kalmak istiyorum” dedi! Sebebi ise…

Bu durumda, etkilenen eklemlerin hareket aralığı sınırlıdır, bu da eklemlerin tamamen veya kısmen uzatamaz veya bükemez hale getirir.

Baş aşağı adamı görenler şoke oluyor! Ameliyat olmayı reddetti “böyle kalmak istiyorum” dedi! Sebebi ise…

Doğduğunda doktorlar onun 24 saat hayatta kalamayacağına inanıyorlardı. Ama şimdi 48 yılı aştı.

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