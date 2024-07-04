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Basit bir soğuk algınlığı sandı! Hem kollarını hem de bacaklarını kaybetti

Öğretmen, gezi sırasında basit bir soğuk algınlığı geçirdiğini sandı ancak durum çok daha ciddiydi. Fenalaşan kadın, hem kollarını hem de bacaklarını kaybetti.