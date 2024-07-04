Basit bir soğuk algınlığı sandı! Hem kollarını hem de bacaklarını kaybetti

Lise öğretmeni Sherri Moody daha önce defalarca yaptığı gibi bir geziye gitti ve başına geleceklerden habersizdi. Nisan 2023'te iş için gittiği bir eğlence parkında kendini hasta hissetmeye başladı ve çoğumuz gibi o da bunu önemsemedi. Ancak kısa bir süre sonra grip benzeri semptomları kötüleşti - o kadar ki 51 yaşındaki kadın, kocasını uyandırdı ve acil servise gitmesi gerektiğini söyledi. Moody şunları söyledi: 'Hayatımda hiç acil servise gitmedim. Çok sağlıklıydım, çok formdaydım. Doğru beslendim, egzersiz yaptım.' Doktora görünme kararı, kusma ve nefes almada zorluk çektiği bir gecenin ardından geldi; bu, sonunda hayatını kurtaracak bir seçimdi. Bir ara Streptococcus bakterisine yakalanmış ve bu da tek akciğeri değil her iki akciğeri tutan çift taraflı zatürreye yol açmıştı. Ancak Sherri için korkunç olan, durumun bu noktada kalmamasıydı; sepsis, vücudun bir enfeksiyona uygunsuz şekilde tepki vermesiyle oluşan bir durum ve ardından septik şoka yakalandı. Septik şok sepsisin en ölümcül aşaması olan, kan basıncının tehlikeli derecede düştüğü bir durumdur Eşi David Moody şunları söyledi: 'Sepsis'in ne olduğunu internette aramak zorunda kaldım. Hiçbir fikrim yoktu. Biz oldukça sağlıklı insanlarız. Çok ciddi bir durumda olduğumuzu hemen anladım. Çok korkmuştum.' Olaydan önce Sherri'nin kronik artritini tedavi etmek için ilaç almasıyla işler daha da kötüye gitti. Bu, bağışıklık sisteminin düştüğü anlamına geliyordu veya 53 yaşındaki David'in söylediği gibi: 'Savaşacak gücü de yoktu.' Tıbbi olarak komaya sokuldu ve hayati organlarına kan pompalamak için ilaçlar verildi, bu da bacaklarına ve kollarına neredeyse hiç kan gitmemesine neden oldu. Günler geçti ama David eşinin kollarının ve bacaklarının renk değiştirdiğini görmeye başladı. 'Eşimin ayaklarının ve ellerinin öldüğünü kelimenin tam anlamıyla izledim. Siyahlardı ve adeta mumyalanmışlardı.' dedi. Şimdi kollarından ve bacaklarından eklemlerine kadar kaybetmiş bir şekilde hayatını sürdüren kadın, hayatını iyimserlikle sürdürdüğünü ve krizler yaşadığını, 'Aslında düşündüğümden çok daha güçlüyüm' gerçeğini keşfettiğini anlattı. Şöyle ekledi: 'Zihinsel olarak çok güçlüyüm. Sadece mutlu olmayı seçiyorum. Ancak bu, arada sırada sinir krizi geçirmediğim ve sadece biraz ağlamadığım anlamına gelmiyor. 'Sadece çok uzun sürmesine izin vermiyorum.'