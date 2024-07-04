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Basit bir soğuk algınlığı sandı! Hem kollarını hem de bacaklarını kaybetti

Öğretmen, gezi sırasında basit bir soğuk algınlığı geçirdiğini sandı ancak durum çok daha ciddiydi. Fenalaşan kadın, hem kollarını hem de bacaklarını kaybetti.

Giriş Tarihi: 04.07.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 08:46
Basit bir soğuk algınlığı sandı! Hem kollarını hem de bacaklarını kaybetti

Lise öğretmeni Sherri Moody daha önce defalarca yaptığı gibi bir geziye gitti ve başına geleceklerden habersizdi.

Basit bir soğuk algınlığı sandı! Hem kollarını hem de bacaklarını kaybetti

Nisan 2023'te iş için gittiği bir eğlence parkında kendini hasta hissetmeye başladı ve çoğumuz gibi o da bunu önemsemedi.

Basit bir soğuk algınlığı sandı! Hem kollarını hem de bacaklarını kaybetti

Ancak kısa bir süre sonra grip benzeri semptomları kötüleşti - o kadar ki 51 yaşındaki kadın, kocasını uyandırdı ve acil servise gitmesi gerektiğini söyledi.

Basit bir soğuk algınlığı sandı! Hem kollarını hem de bacaklarını kaybetti

Moody şunları söyledi: "Hayatımda hiç acil servise gitmedim. Çok sağlıklıydım, çok formdaydım. Doğru beslendim, egzersiz yaptım."

Basit bir soğuk algınlığı sandı! Hem kollarını hem de bacaklarını kaybetti

Doktora görünme kararı, kusma ve nefes almada zorluk çektiği bir gecenin ardından geldi; bu, sonunda hayatını kurtaracak bir seçimdi.

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