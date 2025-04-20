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Batı’da çocuklara bir haller oluyor! Ana dillerini bile düzgün konuşamıyorlar...
Batı’da çocuklara bir haller oluyor! Ana dillerini bile düzgün konuşamıyorlar...
Yapılan araştırmalara göre, Batı'da 12 yaşındaki her 8 çocuktan biri depresyonda! Fransa'da çocuklarda antidepresan kullanımı giderek artıyor. İngiltere'de merdiven çıkamıyor, anadillerini düzgün konuşamıyorlar. Bu tehlike için devletlerin harekete geçmesi bekleniyor
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:52