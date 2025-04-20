Batı’da çocuklara bir haller oluyor! Ana dillerini bile düzgün konuşamıyorlar...

BİR SONRAKİ SORU: NEDEN BÖYLE

Colorado Anschutz Üniversitesi'nden Dr. Matt Mishkind, rapor hakkında CNN'e konuştu ve şunları söyledi: "Araştırmacılar şimdilerde son yıllarda depresyon oranlarının neden bu denli artış gösterdiğini inceliyor. İnsanlar artık daha bilinçli mi ve bu konuda daha rahat mı konuşabiliyor? Araştırmalar artık daha yoğun ve daha fazla kişiye mi ulaşıyor? Pandeminin etkileri neler? Ama bence depresyon oranları kesinlikle arttı. Dünya artık zor bir yer. Uzun süredir bir stres kaynağından diğerine geçtik." Diğer taraftan ABD kamuoyunda depresyon tedavi yöntemleri de tartışılıyor. Özellikle antibiyotiklerin yoğun şekilde kullanılması gündemden düşmüyor. ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte göreve başlayan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F Kennedy Jr. geçtiğimiz günlerde "Birçok antidepresan ilacının eroinden daha zararlı olduğunu" dile getirerek tartışmalara yeni bir boyut kazandırmıştı. Önümüzdeki günlerde Trump yönetiminin antidepresan reçetelerine müdahale edip etmeyeceği merak ediliyor.