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Bebekken yaşadıklarımızı neden hatırlayamıyoruz? İşte bilimsel cevabı...

Çocukluk döneminde yaşadığımız anıları düşündüğümüzde en başta bebeklik yıllarımızı hatırlayamadığımızı fark ederiz. Peki, bebekken yaşadıklarımız neden hafızamızda kalmaz? Yeni yapılan bir araştırma, bu soruya şaşırtıcı bir cevap sunuyor. Yale Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir çalışma, beyin gelişiminin ve bellek sistemlerinin nasıl işlediğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi, beynimizin neden bu anıları kaydedemediğini ve yıllar sonra bu kayıpların nasıl bir etkiye yol açtığını keşfetmeye ne dersiniz?

Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:48
Bebekken yaşadıklarımızı neden hatırlayamıyoruz? İşte bilimsel cevabı...

Yeni bir araştırması, bebeklik yıllarımızdan gelen anıların beynimizde kodlandığını ancak erişimin zor olabileceğini ortaya koydu. Bu araştırma, çocukluk amnezisi olarak bilinen ve erken çocukluk dönemine ait anıları hatırlayamama durumunun nedenlerini sorguluyor.

Bebekken yaşadıklarımızı neden hatırlayamıyoruz? İşte bilimsel cevabı...

Daha önce, hipokampüs adı verilen beyin bölgesinin yeterince gelişmemesi nedeniyle bebeklik anılarının kaydedilmediği düşünülüyordu.

Bebekken yaşadıklarımızı neden hatırlayamıyoruz? İşte bilimsel cevabı...

Ancak Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar, 20 Mart'ta Science dergisinde yayımlanan çalışmalarıyla bu görüşe meydan okudu.

Bebekken yaşadıklarımızı neden hatırlayamıyoruz? İşte bilimsel cevabı...

Yapılan deneylerde, dört aylık ile iki yaş arasındaki bebeklerin yeni görüntülerle karşılaştıklarında beyin aktiviteleri incelendi. Hipokampüsleri daha aktif olan bebeklerin, gördükleri görüntüleri daha sonra tanıma olasılıklarının yüksek olduğu belirlendi.

Bebekken yaşadıklarımızı neden hatırlayamıyoruz? İşte bilimsel cevabı...

Çalışmanın kıdemli yazarı, psikoloji profesörü Nick Turk-Browne, bebeklerin epizodik hafızalarını test etmek için özel bir yöntem geliştirdiklerini belirtti.