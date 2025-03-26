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Bebekken yaşadıklarımızı neden hatırlayamıyoruz? İşte bilimsel cevabı...

Çocukluk döneminde yaşadığımız anıları düşündüğümüzde en başta bebeklik yıllarımızı hatırlayamadığımızı fark ederiz. Peki, bebekken yaşadıklarımız neden hafızamızda kalmaz? Yeni yapılan bir araştırma, bu soruya şaşırtıcı bir cevap sunuyor. Yale Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir çalışma, beyin gelişiminin ve bellek sistemlerinin nasıl işlediğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi, beynimizin neden bu anıları kaydedemediğini ve yıllar sonra bu kayıpların nasıl bir etkiye yol açtığını keşfetmeye ne dersiniz?