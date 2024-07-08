Boynu tutuldu zannetti hayatının şokunu yaşadı! Meğer kırık bir boyunla 5 ay boyunca…

Vücudumuz birçok durumla ilgili bize sinyaller gönderebiliyor. Bu sinyaller zaman zaman ciltte oluşan kabarcıklar olabildiği gibi zaman zaman bazı besinlere duyulan fazla ihtiyaçlar gibi nedenlerde olabiliyor. Peki basit bir boyun ağrısının kanser belirtisi olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Birleşik Krallık'ta yaşayan 59 yaşındaki Esther Shoebridge, 2020 yılında boynunda oluşan ağrı sonrası şok edici bir gerçekle işte böyle karşılaştı…