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Boynu tutuldu zannetti hayatının şokunu yaşadı! Meğer kırık bir boyunla 5 ay boyunca…

Vücudumuz birçok durumla ilgili bize sinyaller gönderebiliyor. Bu sinyaller zaman zaman ciltte oluşan kabarcıklar olabildiği gibi zaman zaman bazı besinlere duyulan fazla ihtiyaçlar gibi nedenlerde olabiliyor. Peki basit bir boyun ağrısının kanser belirtisi olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Birleşik Krallık'ta yaşayan 59 yaşındaki Esther Shoebridge, 2020 yılında boynunda oluşan ağrı sonrası şok edici bir gerçekle işte böyle karşılaştı…

Giriş Tarihi: 08.07.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 12:39
Boynu tutuldu zannetti hayatının şokunu yaşadı! Meğer kırık bir boyunla 5 ay boyunca…

Kanserin türlerinden biri olan Miyelom kanseri, kemik iliğindeki anormal bir plazma hücresinden kaynaklanır. Bu hücreler çok hızlı bir şekilde çoğalır ve kemik iliğinde birikirler ve sağlıklı hücrelerin üretimi zorlaşır. Susuzluk hissi, yorgunluk ve kemiklerde ağrı gibi belirtilerle sinyal gönderebilir.

Boynu tutuldu zannetti hayatının şokunu yaşadı! Meğer kırık bir boyunla 5 ay boyunca…

BASİT BİR BOYUN AĞRISI SANDI

Esther Shoebridge, 2020 yılında boynunda onu oldukça rahatsız eden bir boyun ağrısı oluştu.

Boynu tutuldu zannetti hayatının şokunu yaşadı! Meğer kırık bir boyunla 5 ay boyunca…

Ancak kadının ağrıları geçmeyince birkaç hafta sonrasında doktora gitti.

Boynu tutuldu zannetti hayatının şokunu yaşadı! Meğer kırık bir boyunla 5 ay boyunca…

Doktor kendisine ağrı kesici vererek dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

Boynu tutuldu zannetti hayatının şokunu yaşadı! Meğer kırık bir boyunla 5 ay boyunca…

Esther'in şok edici gerçeği öğrenmesi yaklaşık beş ay sürdü. Boynundaki kemiğin aslında kırılmış olduğunu ve acının asıl nedeninin bu olduğunu öğrendi.

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