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Boyun ağrısı nedeniyle kiropraktöre gitti hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı: Öncesinde mutlaka...

29 yaşındaki Joanna Kowalczyk, sadece boynundaki ağrıdan kurtulmak istemişti. Ancak alternatif tedaviye başvurduktan haftalar sonra, doktorlar beynindeki geri dönüşüsü olmayan hasarı tespit etti. Peki, bir kiropraktik seansı, gencecik bir kadının hayatına nasıl mal oldu?

Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:15
Boyun ağrısı nedeniyle kiropraktöre gitti hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı: Öncesinde mutlaka...

2021 yılında, spor salonunda kişisel bir antrenman sırasında "boynunda çatlama" hisseden ve şiddetli bir ağrı yaşayan 29 yaşındaki Joanna Kowalczyk, tedavi için alternatif yöntemlere başvurdu. Ancak bu kararı, haftalar sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetmesine yol açtı.

Boyun ağrısı nedeniyle kiropraktöre gitti hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı: Öncesinde mutlaka...

DOKTORLARIN YARDIM TALEBİNİ REDDETTİ

İngiltere'de yaşayan Kowalczyk, spor salonunda boynunu incittikten sonra hastaneye başvurdu. Yapılan bilgisayarlı tomografi taraması sonucunda doktorlar, kanama olasılığını dışlamak için kendisine lomber ponksiyon yapılması gerektiğini söyledi.

Boyun ağrısı nedeniyle kiropraktöre gitti hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı: Öncesinde mutlaka...

Ancak, ameliyat olmak istemeyen genç kadın, kendi isteğiyle hastaneden ayrıldı ve ağrısını hafifletmek için bir kiropraktöre gitmeye karar verdi.

Boyun ağrısı nedeniyle kiropraktöre gitti hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı: Öncesinde mutlaka...

FELAKETLE SONUÇLANDI

Kowalczyk'in geçirdiği yaralanmanın ardından atardamar diseksiyonu (atardamar iç yüzeyinde yırtık) yaşamasının muhtemel olduğu belirtildi.

Boyun ağrısı nedeniyle kiropraktöre gitti hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı: Öncesinde mutlaka...

Öte yandan, kadının vücudunda bağ dokusu bozukluğu bulunuyordu ve bu durum, onu bu tür yaralanmalara daha hassas hale getiriyordu.

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