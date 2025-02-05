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Boyun ağrısı nedeniyle kiropraktöre gitti hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı: Öncesinde mutlaka...
Boyun ağrısı nedeniyle kiropraktöre gitti hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı: Öncesinde mutlaka...
29 yaşındaki Joanna Kowalczyk, sadece boynundaki ağrıdan kurtulmak istemişti. Ancak alternatif tedaviye başvurduktan haftalar sonra, doktorlar beynindeki geri dönüşüsü olmayan hasarı tespit etti. Peki, bir kiropraktik seansı, gencecik bir kadının hayatına nasıl mal oldu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:15