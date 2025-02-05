Boyun ağrısı nedeniyle kiropraktöre gitti hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı: Öncesinde mutlaka...

2021 yılında, spor salonunda kişisel bir antrenman sırasında "boynunda çatlama" hisseden ve şiddetli bir ağrı yaşayan 29 yaşındaki Joanna Kowalczyk, tedavi için alternatif yöntemlere başvurdu. Ancak bu kararı, haftalar sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetmesine yol açtı.