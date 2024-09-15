Bu besinleri airfryerdan uzak tutun! Meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…
Son zamanlarda kullanımı artan airfryer mutfaktaki küçük yardımcınız olabilir. Ancak, ne kadar pratik bir yöntem olursa olsun airfryerda ala pişirmemeniz gereken besinler vardır. Peki, sizler bu besinleri biliyor musunuz? Sizler için derlemiş olduğumuz besinler, airfryerda pişirildiğinde besinin tadını acılaştırmasından evde yangın çıkarmaya kadar birçok etkisi olabilir. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 15.09.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 14:47