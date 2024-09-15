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Bu besinleri airfryerdan uzak tutun! Meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…

Son zamanlarda kullanımı artan airfryer mutfaktaki küçük yardımcınız olabilir. Ancak, ne kadar pratik bir yöntem olursa olsun airfryerda ala pişirmemeniz gereken besinler vardır. Peki, sizler bu besinleri biliyor musunuz? Sizler için derlemiş olduğumuz besinler, airfryerda pişirildiğinde besinin tadını acılaştırmasından evde yangın çıkarmaya kadar birçok etkisi olabilir. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.09.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 14:47
Bu besinleri airfryerdan uzak tutun! Meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…

Yemek yapmak birçok kişi için keyif verici bir iştir. Ancak, işten ya da okuldan eve yorgun geldiğimizde fırında ya da ocakta yemek yapmak yerine daha pratik bir yöntem olan airfryerı tercih edebiliyoruz. Peki, bu cihazı kullanırken bazı risklerin olduğunu biliyor musunuz? Detayları merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Bu besinleri airfryerdan uzak tutun! Meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…

YOĞUN SOSLU YİYECEKLER

Airfryer içerisinde yoğun soslu herhangi yiyecek pişirmek son derece riskli olabilir.

Bu besinleri airfryerdan uzak tutun! Meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…

Sıvı olan sosun airfryerın iç kısmına sıçrayıp tehlikeli durumlara neden olabilir.

Bu besinleri airfryerdan uzak tutun! Meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…

Bu yüzden soslu yiyeceklerinizi ocakta kısık ateşte pişirmeniz önerilir.

Bu besinleri airfryerdan uzak tutun! Meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…

ÇİĞ HAMUR GİBİ ISLAK ÜRÜNLER

Hamuru henüz ıslak olan ürünleri airfryer kullanarak pişirmek kötü bir fikir olabilir.

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