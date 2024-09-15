Bu besinleri airfryerdan uzak tutun! Meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…

Yemek yapmak birçok kişi için keyif verici bir iştir. Ancak, işten ya da okuldan eve yorgun geldiğimizde fırında ya da ocakta yemek yapmak yerine daha pratik bir yöntem olan airfryerı tercih edebiliyoruz. Peki, bu cihazı kullanırken bazı risklerin olduğunu biliyor musunuz? Detayları merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.