Roza Galeri Roza Yaşam Bu bitkiyi evinizin bir köşesine koyun! Sivrisinekleri evinizin 1 km yakınına bile yaklaştırmıyor

Bu bitkiyi evinizin bir köşesine koyun! Sivrisinekleri evinizin 1 km yakınına bile yaklaştırmıyor

Yaz aylarında hepimizin ortak sorunu haline gelen böcekler büyük sorunlara yol açabiliyor. Sineklerin vızıltısından, karıncaların mutfakta cirit atmasından ya da güvelerin kıyafetlere dadanmasından kurtulmak ise oldukça basit. Kimyasal böcek ilaçlarına elveda deyip hem doğal hem de evlerinizi süsleyecek bir çözüme yönelebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 13:46
Sıcak havaların gelmesiyle böcek problemi giderek artmaya başladı. Uzmanlar ise özellikle bir yöntemin oldukça kullanışlı ve faydalı olduğunu belirterek mucizevi bir taktiğin detaylarını anlattı.

Piyasada satılan böcek ilaçları, hızlı sonuç verse de içerdikleri kimyasallardan dolayı insan sağlığı için uzun vadede risk taşıyabilir.

Böcekleri uzak tutmak için kullandığımız spreyler ve tabletler, soluduğumuz havayı kirletebilir, ciltte tahrişe neden olabilir ve özellikle evcil hayvanlı ya da küçük çocuklu bir ev için tehlikeli olabilir.

DOĞAL VE FAYDALI OLAN O ALTERNATİF: LAVANTA

Lavanta, böcekleri evinizden uzakta tutmak için doğal bir alternatif olarak görev alıyor. Bu güzel kokulu bitki, içerisindeki doğal yağlar sayesinde böcekleri uzak tutarken insan sağlığına zarar vermiyor.

Ayrıca, evinizin girişinde ya da pencere kenarında duran bir saksı lavanta, misafirleriniz için de hoş ve estetik bir görüntü oluşturabilir.

Doğanın en etkili böcek kovucuları arasında yer alan lavanta, keskin ve aromatik kokusu ile sivrisinek, karınca, güve, sinek ve hatta örümcek gibi birçok haşereyi uzaklaştırıyor.

Lavantanın içerisindeki doğal yağlar, böceklerin sinir sistemine hoş gelmeyen koku yayarak onları kendisinden ve çevresinden uzak tutuyor.

Özellikle yaz akşamlarında sivrisineklerin eve doluşmasını engelleyen lavanta, adeta bir kalkan görevi görüyor.

Dahası lavanta bitkisi düzenli bakım yapıldığı sürece uzun süre canlı kalabildiği için bu koruma aylarca sürüyor.

LAVANTAYI UZUN SÜRE CANLI TUTMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Lavanta, güneş ışığını seven bir bitki olduğundan evinizin girişine, pencere kenarlarına ya da balkonunuza bir veya birkaç saksı lavanta yerleştirin.

Lavantayı kapı eşiğine yerleştirmek böceklerin içeri girmesini engellemek için ideal bir konum olacaktır.

Lavanta bitkisine bakarken ilk dikkat edilmesi gereken toprağının nem oranıdır. Bu bitkiler fazla suya ihtiyaç duymasa da toprağının tamamen kuruması da zararlı olacaktır. Bu nedenle haftada bir veya iki kez, toprağın nemini kontrol ederek sulamanız önerilir.

Lavanta bitkisiyle ilgili bir diğer ilginç bilgi ise çiçeklerinin kuruduğunda bile etkisini kaybetmemesidir. Kuruyan çiçekleri küçük keselere koyup dolaplarınıza yerleştirirseniz, kıyafetlerinizde güve oluşumunu önleyebilirsiniz.

Eğer balkonunuz veya terasınız varsa, bu alanlara da lavanta saksıları ekleyerek açık alanlarınızda böcekler için doğal kalkan oluşturabilirsiniz.