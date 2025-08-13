Bu bitkiyi evinizin bir köşesine koyun! Sivrisinekleri evinizin 1 km yakınına bile yaklaştırmıyor

Lavanta bitkisine bakarken ilk dikkat edilmesi gereken toprağının nem oranıdır. Bu bitkiler fazla suya ihtiyaç duymasa da toprağının tamamen kuruması da zararlı olacaktır. Bu nedenle haftada bir veya iki kez, toprağın nemini kontrol ederek sulamanız önerilir.