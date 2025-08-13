Roza
Galeri
Roza Yaşam
Bu bitkiyi evinizin bir köşesine koyun! Sivrisinekleri evinizin 1 km yakınına bile yaklaştırmıyor
Bu bitkiyi evinizin bir köşesine koyun! Sivrisinekleri evinizin 1 km yakınına bile yaklaştırmıyor
Yaz aylarında hepimizin ortak sorunu haline gelen böcekler büyük sorunlara yol açabiliyor. Sineklerin vızıltısından, karıncaların mutfakta cirit atmasından ya da güvelerin kıyafetlere dadanmasından kurtulmak ise oldukça basit. Kimyasal böcek ilaçlarına elveda deyip hem doğal hem de evlerinizi süsleyecek bir çözüme yönelebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 13:46