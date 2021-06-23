Bu yiyecekleri yemek için en zenginlerden olmanız gerek! İşte dünyanın en pahalı yiyecekleri

Bu kategorideki yiyecekler, hemen herkesin inanamayacağı fiyat aralığında satışa sunuluyor. Beyaz trüflü makarnanın bile makul fiyatlarda olduğunu hissettirecek bu listedeki ürünlerden bazıları…

TO'AK ÇİKOLATASI To'ak, dünyanın en pahalı çikolataları arasında yer alıyor. To'ak çikolata, %73 saf kakaodan oluşuyor ve tamamen Ekvador'da üretimi yapılıyor. Çikolata, eski konyak ve viski fıçılarında yıllandırılıyor. Bu bekletilme şekli de bu çikolatanın diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar özel bir tada sahip olmasını sağlıyor. Fakat tadını merak ediyorsanız bir barı için yaklaşık 450 Euro ödemeniz gerekiyor.

MATCHA Matcha, son yıllarda oldukça popüler olan bir tür yeşil çay. Farklı fiyat aralıklarında sunulan bu çay, hem ucuz hem de pahalı versiyonları ile piyasada yerini alıyor. Daha uygun fiyatlı olanlar, kurabiye, kek veya dondurma gibi tatlılar için kullanılırken Matcha-çay etiketine sahip olan ürünler çok daha yüksek fiyatlara sahip. Matcha ne kadar yeşilse kalitesi ve tadının da o kadar iyi olduğu biliniyor. Fakat en iyisine ulaşmak için bütçenizi biraz zorlamanız gerekiyor. Yüksek kaliteli bir Matcha çayının yarım kilosu yaklaşık 200 Euro'ya satılıyor.