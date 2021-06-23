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Bulaşık deterjanını asla kullanmamanız gereken 4 alan

Bulaşık deterjanı kirli bulaşıklar için ideal temizleme araçlarından biri olsa da geniş bir alanda kullanmak için uygun değil. Etkili bir temizlik aracı olduğu düşünülse de aslında elde yıkanan bulaşıklar dışında kullanımında ortaya çıkabilecek bazı sorunlar, birçok şeyin mahvolmasına sebep olabilir.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 13:20
Bulaşık deterjanı asla kullanmamanız gereken 4 alan

Bulaşık deterjanı, birçok etkiye sahip olduğu için hangi alanlarda kullanılması gerektiğini doğru tespit etmek gerek. Kullandığınız noktalarda kötü sürprizlerle karşılaşmamak için yıkamamanız gereken birkaç ürünü sizin için derledik.

Bulaşık deterjanı asla kullanmamanız gereken 4 alan

DEMİR TAVALAR

Bulaşıklar arasında en çok temizleme ihtiyacı duyduğumuz tavalar da maalesef bu listeye dahil oluyor. Bulaşık deterjanları, tavada bulunan yağ tabakasını mükemmel temizlese tavanın yapısında oluşabilecek hasarlara da neden olabilir, bu nedenle hem kullanım sürenizi kısaltabilir hem de yaptığınız yemeklerin tadında sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu sorunu çözmek için kullanabileceğiniz alternatif bir yöntem olarak sıcak tavaya tuz koyarak bir kağıt havluyla ovalamayı deneyebilirsiniz.

Bulaşık deterjanı asla kullanmamanız gereken 4 alan

BULAŞIK MAKİNESİ

Bulaşık deterjanının çok yüksek köpürme kapasitesi, bulaşık makinesine geri dönülmez zararlar verebilir. Ayrıca her yerden taşan köpükler gibi büyük bir probleminiz de olabilir. Bulaşık makinesi için üretilen deterjanlar ve tabletler, bulaşıkları mükemmel yıkayacak şekilde formülize edilir ve bulaşık makinelerinize herhangi bir zarar vermenizi engeller.

Bulaşık deterjanı asla kullanmamanız gereken 4 alan

CAM VE AYNALAR

Bulaşık deterjanı, camlarınızda olduğu gibi aynalarınızdaki kiri de kesinlikle temizler. Fakat sildikten sonra geride bıraktığı izleri temizlemek oldukça zahmetlidir. Bu nedenle mükemmel temizlenmiş ve hiç iz olmayan camlara sahip olmak istiyorsanız camları temizlemek için üretilen temizlik ürünlerini tercih etmeniz çok daha doğru olacaktır.

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