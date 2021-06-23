Bulaşık deterjanını asla kullanmamanız gereken 4 alan

Bulaşık deterjanı, birçok etkiye sahip olduğu için hangi alanlarda kullanılması gerektiğini doğru tespit etmek gerek. Kullandığınız noktalarda kötü sürprizlerle karşılaşmamak için yıkamamanız gereken birkaç ürünü sizin için derledik.

DEMİR TAVALAR Bulaşıklar arasında en çok temizleme ihtiyacı duyduğumuz tavalar da maalesef bu listeye dahil oluyor. Bulaşık deterjanları, tavada bulunan yağ tabakasını mükemmel temizlese tavanın yapısında oluşabilecek hasarlara da neden olabilir, bu nedenle hem kullanım sürenizi kısaltabilir hem de yaptığınız yemeklerin tadında sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu sorunu çözmek için kullanabileceğiniz alternatif bir yöntem olarak sıcak tavaya tuz koyarak bir kağıt havluyla ovalamayı deneyebilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ Bulaşık deterjanının çok yüksek köpürme kapasitesi, bulaşık makinesine geri dönülmez zararlar verebilir. Ayrıca her yerden taşan köpükler gibi büyük bir probleminiz de olabilir. Bulaşık makinesi için üretilen deterjanlar ve tabletler, bulaşıkları mükemmel yıkayacak şekilde formülize edilir ve bulaşık makinelerinize herhangi bir zarar vermenizi engeller.