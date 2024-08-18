Burnuna kaçan su yüzünden hayatını kaybetti! Adeta beynini içeriden yemiş…

Vaka, 2023 yazında Tayvan'ın kuzeyindeki New Taipei City'deki kapalı su parkında bildirildi. Genç kadının, vakaların yüzde 97'sinde ölümcül olan bir mikrobiyal organizma olan Naegleria fowleri'ye yakalandığı düşünülüyor. Bir dalga havuzunda sörf yapmayı öğrendiği ve suyun burnuna kaçarak organizmanın içeri sızdığı düşünülüyor. Amipin insanlara bulaşmasının en yaygın yolu budur. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Genel Müdür Yardımcısı Tseng Shu-huai, Tayvan'da düzenlediği basın toplantısında, kadında N. fowleri izlerine rastlandığını ve kadının menenjit nedeniyle öldüğünü duyurdu. Ölmeden altı gün önce nöbetler, baş ağrıları, ateş, boyun ve omuzlarında tutulma gibi sorunlar yaşadı. Su parkında daha sonra amip testi yapıldı ve suda organizmayı öldüremeyecek kadar az klor olduğu ortaya çıktı. Sağlık yetkilileri, amip izlerine parkın bodrum katındaki bir su birikintisinde de rastlandığını, amipin personelin ayakkabılarından havuza yayılmış olabileceğini söyledi. N. fowleri, ılık tatlı su ortamlarında çoğalır ve burundan girerek beyne kadar ilerleyerek yüzücüleri enfekte edebilir, burada dokuyu tahrip eder ve en sonunda ölüme yol açan bir şişmeye neden olur. CDC'ye göre, enfeksiyonun yüzde 97'nin üzerinde inanılmaz derecede yüksek bir ölüm oranı var ve 1962'den 2021'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde bilinen 154 enfeksiyondan yalnızca dört kişi hayatta kalabildi. Taipei Times'a göre bu, Tayvan'da 12 yıl aradan sonra N. fowleri kaynaklı ilk ölüm oldu.