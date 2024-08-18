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Burnuna kaçan su yüzünden hayatını kaybetti! Adeta beynini içeriden yemiş…

30 yaşındaki bir kadın yüzmek için girdiği bir havuzdan kaptığı beyin yiyen amipler yüzünden hayatını kaybetti. Her detayı birbirinden trajik olayın detayları ise şöyle…

Giriş Tarihi: 18.08.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:16
Burnuna kaçan su yüzünden hayatını kaybetti! Adeta beynini içeriden yemiş…

Vaka, 2023 yazında Tayvan'ın kuzeyindeki New Taipei City'deki kapalı su parkında bildirildi.

Burnuna kaçan su yüzünden hayatını kaybetti! Adeta beynini içeriden yemiş…

Genç kadının, vakaların yüzde 97'sinde ölümcül olan bir mikrobiyal organizma olan Naegleria fowleri'ye yakalandığı düşünülüyor.

Burnuna kaçan su yüzünden hayatını kaybetti! Adeta beynini içeriden yemiş…

Bir dalga havuzunda sörf yapmayı öğrendiği ve suyun burnuna kaçarak organizmanın içeri sızdığı düşünülüyor.

Burnuna kaçan su yüzünden hayatını kaybetti! Adeta beynini içeriden yemiş…

Amipin insanlara bulaşmasının en yaygın yolu budur.

Burnuna kaçan su yüzünden hayatını kaybetti! Adeta beynini içeriden yemiş…

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Genel Müdür Yardımcısı Tseng Shu-huai, Tayvan'da düzenlediği basın toplantısında, kadında N. fowleri izlerine rastlandığını ve kadının menenjit nedeniyle öldüğünü duyurdu.

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