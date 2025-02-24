Roza Galeri Roza Yaşam Buzdolabındaki kötü kokuyu anında yok ediyor giysilerdeki lekeyi silgi gibi siliyor! Sadece yarısını kullanmanız yeterli…

Buzdolabındaki kötü kokuyu anında yok ediyor giysilerdeki lekeyi silgi gibi siliyor! Sadece yarısını kullanmanız yeterli…

Ev temizliğinde kimyasal ürün kullanmadan her yeri pırıl pırıl yapmaya ne dersiniz? Özellikle mutfakta çamaşır suyu kullanmak sağlığımız açısından son derece tehlikeli. Bahsedeceğimiz bu doğal ürün sayesinde her yer ferah ve tertemiz olacak! İşte detaylar…