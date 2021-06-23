Çamaşır makinesini mahvediyor! Deterjanı sakın böyle kullanmayın

Deterjan kullanımından makinede neleri yıkadığınıza kadar oldukça farklı nedenler ile çamaşır makineniz kolayca bozulabilir. Siz de bu durumla karşılaşmak istemiyorsanız, çamaşır makinenizin bozulmasına sebep olabilecek bu ufak ayrıntıları dikkat etmelisiniz.

Pek çok insan, ne kadar çok deterjan kullanırsa yıkama sonucunun o kadar iyi olacağını düşünüyor. Ancak üreticilerin de söylediği gibi, bu doğru değil. Çok fazla deterjan kullanmak, tahliyeyi engelleyebilecek aşırı köpük gibi büyük sorunlara yol açabilir. Ayrıca, fazla deterjan çekmeceyi tıkayarak deterjanın çamaşırlarınıza bulaşmasını engeller ve kirli kalmasına neden olabilir.

Çamaşır makinelerindeki filtreler gerçekten önemlidir. Filtreler, madeni paralar, hurdalar ve aslında orada olmaması gereken tüm küçük şeyleri toplarlar. Kötü bir koku varsa veya makine işini düzgün yapmıyorsa filtreyi yılda 4 kez veya daha da sık temizlemelisiniz.