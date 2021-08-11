Çamaşır sepetini banyonuzdan çıkarın! Sağlığınızı mahvediyor!

Bir evdeki her eşyanın kendine ait bir yeri bulunduğunu biliyoruz. Ayrıca evimizin büyüklüğünden bağımsız olarak, eşyalarımızın çoğunu banyoda saklarız. Saç kurutma makinesinin, çamaşır sepetinin, kadın hijyen malzemelerinin ve manikür aletlerinin her zaman elinizin altında olması aslında çok uygun. Ancak çok azımız böyle sıradan bir yerin bu eşyalara geri dönüşü olmayan zararlar verebileceğini düşünüyor.

HAVLULAR Günümüzde güzel katlanmış havluların banyoda açık raflarda durduğu ve askılara asılan bornozların çok moda olduğu fotoğraflar görüyoruz. Ancak bu şekilde saklamaya karar verirseniz, temiz, kuru bir havlunun hoş dokunuşunu unutmalısınız. Çünkü havlularınız ve bornozlarınız her zaman nemli olacak, bu da bakteri barındırmak için mükemmel bir ortam. Bu nedenle, evinizde temiz banyo eşyalarını saklamak için başka bir yer bulsanız iyi olur.

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER "Banyo dışında başka nerede saç kurutma makinesi ve elektrikli tıraş makinesi saklayabilirsin?" diye merak edebilirsiniz. Bu eşyaları bu odada kullanmak mantıklı ve kullanışlı. Bununla birlikte, buhar ve nem, elektrikli cihazların çalışma ömrünü büyük ölçüde azaltır. Bunun nedeni, yalnızca bu eşyanın içine su veya nem girmesi durumunda çalışmayı durdurması değil, aynı zamanda ıslak ellerle dokunulduğunda elektrik çarpmasına da neden olabilmesidir.

KADIN HİJYEN ÜRÜNLERİ Nem, genellikle tampon ve hijyenik pedlerin yapıldığı pamuğun ana düşmanıdır. Bu malzeme küf sporlarına ve bakterilere karşı oldukça hassastır, ısı ve nem ise sağlığınızı etkileyebilecek mikropların büyümesini ve çoğalmasını teşvik eder. Ayrıca, pedler ve tamponlar nemi kolayca emebilir ve şişebilir. Bu arada, pamuk topları, pamuklu pedler ve sıradan pamuklar aynı kaderi paylaşabilir. Açık kadın hijyen ürünleri paketini kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklamaya çalışın. Her ayrı öğenin ayrı bir paketi olması daha iyidir. Ana paketi açtıktan sonra bile sterilliklerinin garantisidir.

BİTKİLER Ev bitkileri herhangi bir odanın içini canlandırabilir ve banyo da bu alanlardan biri olarak sıklıkla kullanılıyor. Ancak, izlemeniz gereken bir dizi koşul bulunuyor. Her şeyden önce, odada gün ışığı olması gerekir çünkü onsuz fotosentez mümkün değildir. Odada pencere yoksa, kendinize bir gün ışığı lambası almanız gerekecek. İkinci olarak, hava sirkülasyonu sağlamanız gerekecek. Odanın havalandırılması, çürümeyi ve mantar hastalıklarının ortaya çıkmasını önlemek için gereklidir. Ayrıca nemli hava durgunlaştığında, odada ve bitkilerde aslında savaşılması çok zor olan küf ve külleme görünebilir. Her durumda, bitkileri banyodan çıkarmanız ve doğrudan ışık kaynağı olan başka bir odaya koymanız gerekecek.