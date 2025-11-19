Roza Galeri Roza Yaşam Çıtır patatesin sırrı çözüldü! “Bunu yapmadan sakın fırına vermeyin”

Çıtır patatesin sırrı çözüldü! “Bunu yapmadan sakın fırına vermeyin”

Soğuk havalarda sofraların değişmez lezzetlerinden biri olan patates, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla pek çok yemeğin en sevilen eşlikçisi. Ancak uzmanlara göre bu basit görünen tarifte yapılan küçük bir hata, lezzeti büyük ölçüde etkiliyor.