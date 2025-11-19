Roza Galeri Roza Yaşam Çıtır patatesin sırrı çözüldü! “Bunu yapmadan sakın fırına vermeyin”

Soğuk havalarda sofraların değişmez lezzetlerinden biri olan patates, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla pek çok yemeğin en sevilen eşlikçisi. Ancak uzmanlara göre bu basit görünen tarifte yapılan küçük bir hata, lezzeti büyük ölçüde etkiliyor.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 10:04
Aşçı Harrison Webb, fırın patatesi mükemmel hale getiren püf noktalarını paylaşarak en çok yapılan yanlışı da açıkladı.

İşte aşçı Webb'in önerileri:

1. EŞİT DOĞRAYIN
Patatesler soyulduktan sonra eşit boyutlarda kesilmeli. Bu, pişme süresinin dengeli olmasını sağlıyor.

2. NİŞASTAYI MUTLAKA TEMİZLEYİN
Kesilen patatesler suyun altında iyice yıkanmalı. Webb'e göre su tamamen berraklaşana kadar yıkamak şart.

3. AROMALARLA HAŞLAYIN
Tencereye tuz, iki diş sarımsak ve birkaç dal taze biberiye ekleniyor. Patatesler bu aromalarla hafifçe yumuşayana kadar haşlanıyor.

4. EN BÜYÜK HATA: SÜREYİ ERKEN KESMEK
Çoğu kişinin patatesleri ilk 30 dakikalık pişirme sonrası fırından aldığını söyleyen Webb, bunun hatalı olduğunu belirtiyor.

"Patatesleri karıştırıp 20 dakika daha fırında tutun, asıl farkı o yaratır" diyor.

5. LEZZETİ ARTIRAN DOKUNUŞ
Bir yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı biberiye ve biraz limon kabuğu rendesiyle pratik bir aromalı tuz hazırlanabilir.

Aşçıya göre mükemmel fırın patatesin sırrı sabır: "O ekstra 20 dakika, patatesin dışını çıtırlaştırıp gerçek lezzeti ortaya çıkarıyor."

Fırın patatesi daha da geliştirmek isteyenler için bir diğer yöntem ise önce hafifçe haşlayıp ardından yüksek ısıda kısa süre kızartmak.

Ancak fırın dokusunu sevenler için Webb'in tekniği öne çıkıyor.