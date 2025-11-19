Çıtır patatesin sırrı çözüldü! “Bunu yapmadan sakın fırına vermeyin”

Aşçı Harrison Webb, fırın patatesi mükemmel hale getiren püf noktalarını paylaşarak en çok yapılan yanlışı da açıkladı. İşte aşçı Webb'in önerileri: 1. EŞİT DOĞRAYIN 2. NİŞASTAYI MUTLAKA TEMİZLEYİN 3. AROMALARLA HAŞLAYIN 4. EN BÜYÜK HATA: SÜREYİ ERKEN KESMEK 'Patatesleri karıştırıp 20 dakika daha fırında tutun, asıl farkı o yaratır' diyor. 5. LEZZETİ ARTIRAN DOKUNUŞ Aşçıya göre mükemmel fırın patatesin sırrı sabır: 'O ekstra 20 dakika, patatesin dışını çıtırlaştırıp gerçek lezzeti ortaya çıkarıyor.' Fırın patatesi daha da geliştirmek isteyenler için bir diğer yöntem ise önce hafifçe haşlayıp ardından yüksek ısıda kısa süre kızartmak. Ancak fırın dokusunu sevenler için Webb'in tekniği öne çıkıyor.