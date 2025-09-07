Roza
Roza Yaşam
Çocuksuz hayat kısa vadeli konfor uzun vadeli kayıp! "Geleceğimizi dinamitliyor"
Sosyal medyada yükselen 'çocuksuz yaşam' akımı tartışma yaratıyor. Bazı çiftler evin neşesi minikler için, "Çocuğumuz olsaydı 60 ülke gezemezdik" diyerek kararlarını övüyor. Bireysel özgürlüğe vurgu yapılsa da, bunu çocuk düşmanlığı olarak eleştirenler az değil. Uzmanlar gelecek kaygısı ve değişen yaşam anlayışının etkili olduğunu söylüyor Bireysel tercihten çok küresel bir algı ile oluşturulan 'çocuksuz hayat' kavramının peşine düştük. Uzmanlar, "Kısa vadede çocuğun bulunmadığı bir hayat konforlu gibi görünse de uzun vadede mutsuzluğa sebep oluyor. Bir birey yetiştirmenin verdiği tatmini yaşam boyu hiç bir yolculuk vermez" diyor.
Giriş Tarihi: 07.09.2025 09:17