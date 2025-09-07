Çocuksuz hayat kısa vadeli konfor uzun vadeli kayıp! "Geleceğimizi dinamitliyor"

ÇOCUK, HAYATIMIZDA ENGEL DEĞİL

Dünyaya yeni gelmiş bir bebeğin 'engel' olarak görülmesinin büyük bir hata olduğunu kaydeden Altaş, "Engel kelimesi, bakış açısına göre değişen bir kavramdır. Çocuk, geleneksel anlamda bireysel özgürlükleri ve alışkanlıkları kısıtlayıcı gibi görülebilir. Ancak birçok insan için bu durum, hayatı daha zengin ve anlamlı kılan da bir dönüşümdür. Peki o zaman çocuk sahibi olmak bir engel değilse ne gibi etkileri oluyor. Bir çocuğun sorumluluğunu almak, bireyin kendi sınırlarını aşmasını ve potansiyelini keşfetmesini sağlar. Bu süreç, sadece çocuğa değil, ebeveyne de kişisel gelişim ve olgunlaşma fırsatı sunar" şeklinde konuştu.