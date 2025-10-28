Roza Galeri Roza Yaşam Çoğu kişi bu hatayı yapıyor! En doğru uyku pozisyonu bakın nasılmış…

Çoğu kişi bu hatayı yapıyor! En doğru uyku pozisyonu bakın nasılmış…

Uyku, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez parçası. Ancak uzmanlara göre her gece farkında olmadan yaptığımız bir hata omurga sağlığımızdan kalp fonksiyonlarımıza kadar ciddi zarar verebilir. Özellikle yaygın olarak tercih edilen bir uyku pozisyonu var ki, uzmanlar bunun "kesinlikle kaçınılması gereken" bir alışkanlık olduğunu söylüyor. Üstelik bu pozisyonda uyuyan milyonlarca insan sabahları neden yorgun ve ağrılar içinde uyandığını merak ediyor. Peki bahsi geçen bu tehlikeli uyku pozisyonu hangisi? Ve hangi pozisyon daha sağlıklı kabul ediliyor? İşte doktorlardan dikkat çeken açıklamalar…

Giriş Tarihi: 28.10.2025 14:10
Bir doktor, uykuda tercih ettiğimiz pozisyonun sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı. Özellikle belirli bir uyku şeklinin oldukça zararlı olduğunu, zamanla ciddi omurga, solunum ve kas sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Uyku, vücudun dinlenmesi ve yenilenmesi için hayati önem taşısa da, farkında olmadan tercih edilen yanlış uyku pozisyonları sabahları yorgun uyanmaya ve kronik ağrılara davetiye çıkarabiliyor.

Dr. Tim Mercer, uyku pozisyonunun sağlık üzerinde düşündüğümüzden çok daha büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Uyuduğunuz pozisyon, uyku kalitenizi ve genel sağlığınızı derinden etkileyebilir. Bu nedenle omurga sağlığını destekleyen, nefes almayı kolaylaştıran ve kan dolaşımını düzenleyen bir pozisyon seçmek son derece önemlidir."

YÜZÜSTÜ YATMAK NEDEN ZARARLI?

Dr. Mercer'a göre en zararlı uyku pozisyonu, yüzüstü yatarken bir bacağı karına doğru çekerek uyuma şekli:

"Bu pozisyon, leğen kemiğinin dönmesine neden olur ve bel bölgesinde aşırı yük bindirir. Omurganın doğal dizilimini bozarak bel ağrısına, kas gerginliğine ve eklem sorunlarına yol açar."

Uzman ayrıca bu uyku şeklinin boyun ve solunum üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu belirtti:

  • Başın yana dönük olması boyun kaslarını zorlar
  • Sinir sıkışmalarına yol açabilir
  • Göğsü baskıladığı için derin nefes almayı zorlaştırır
  • Oksijen alımını düşürür
  • Yüzün uzun süre yastığa temas etmesi kırışıklık ve şişkinlik yapabilir
KALP HASTALARI SOL YANA YATMAMALI

Dr. Mercer, sol yana yatmanın da bazı riskler içerdiğini belirterek özellikle kalp problemi olanları uyardı:

"Sol tarafa yatmak, kalbin pozisyonunu değiştirerek üzerindeki basıncı artırabilir ve kalp ritmini etkileyebilir."

Bazı araştırmaların, beynin toksinlerden arınmasını sağlayan glifatik sistemin sağ tarafa yatıldığında daha iyi çalıştığını gösterdiğini de ekledi.

EN DOĞRU UYKU POZİSYONU AÇIKLANDI

Uzmanlara göre en ideal uyku pozisyonu, NASA tarafından geliştirilen 'Sıfır Yerçekimi' uyku pozisyonu.

Bu pozisyonda:

  • Baş ve bacaklar kalp seviyesinin biraz üzerine kaldırılıyor
  • Omurga doğal konumda hizalanıyor
  • Vücut basıncı azalıyor
  • Kan dolaşımı rahatlıyor
  • Nefes alıp verme kolaylaşıyor

Dr. Mercer, bu pozisyonu sağlamak için nasıl yatılması gerektiğini şöyle anlattı: "Baş ve bacakları yastıklarla hafifçe yükselterek bu pozisyon evde kolayca uygulanabilir."