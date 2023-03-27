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Damarları yenileme etkisi inanılmaz! Günde iki tanesi tüm kalıntıları silip süpürüyor

Yüksek kolesterolle mücadele etmek, sağlıklı bir yaşlanma sürecinin yanı sıra birçok kronik rahatsızlığa karşı da kendini koruyabilmenizi sağlayan önemli konulardan biri. Kolesterol değerlerini doğru düzeyde tutmak için ilk yapmanız gereken noktalardan biri ise; beslenme sisteminizde değişiklik yapmak.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 08:41
Damarları yenileme etkisi inanılmaz! Günde iki tanesi tüm kalıntıları silip süpürüyor

Egzersiz, kötü alışkanlıklardan uzak durmak her zaman en etkili yöntemler arasında yerini alıyor. Tüm bunların yanı sıra doğru beslenme de büyük önem taşıyor. Beslenme konusunda dikkat edeceğiniz birkaç nokta, kolesterol seviyelerinde beklenmedik değişim yaratabilir. İşte o değişimler…

Damarları yenileme etkisi inanılmaz! Günde iki tanesi tüm kalıntıları silip süpürüyor

ETİKETİ MUTLAKA OKUYUN

Yiyeceklerdeki doymuş yağ, kolesterol üzerinde büyük etkiler ortaya çıkarıyor.

Damarları yenileme etkisi inanılmaz! Günde iki tanesi tüm kalıntıları silip süpürüyor

Yiyeceklerdeki doymuş yağın kolesterolümüz üzerinde büyük etkisi vardır, bu nedenle, 100 g'da 1,5 g'dan az doymuş yağ içeren yiyeceklerin doymuş yağ oranının düşük, 5 g'dan fazla doymuş yağ içeren yiyeceklerin ise yüksek olduğunu bilmek önemlidir. Kadınlar günde 20 gr'dan az, erkekler ise 30 gr'dan az doymuş yağ almalıdır.

Damarları yenileme etkisi inanılmaz! Günde iki tanesi tüm kalıntıları silip süpürüyor

DOĞRU YAĞ TÜRLERİNİ SEÇİN

Kızartma, kavurma veya soslama, doymuş yağlar yerine doymamış yağlar kullanmak kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

Damarları yenileme etkisi inanılmaz! Günde iki tanesi tüm kalıntıları silip süpürüyor

Zeytinyağı, kötü kolesterolü düşüren ve iyi kolesterolü koruyan tekli doymamış maddeler açısından yüksek olduğu için genellikle en iyi seçenek olarak kabul edilir.

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