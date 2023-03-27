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Roza Yaşam
Damarları yenileme etkisi inanılmaz! Günde iki tanesi tüm kalıntıları silip süpürüyor
Damarları yenileme etkisi inanılmaz! Günde iki tanesi tüm kalıntıları silip süpürüyor
Yüksek kolesterolle mücadele etmek, sağlıklı bir yaşlanma sürecinin yanı sıra birçok kronik rahatsızlığa karşı da kendini koruyabilmenizi sağlayan önemli konulardan biri. Kolesterol değerlerini doğru düzeyde tutmak için ilk yapmanız gereken noktalardan biri ise; beslenme sisteminizde değişiklik yapmak.
Giriş Tarihi: 27.03.2023 08:36
Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 08:41