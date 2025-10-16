Derzlerinizde tek bir leke kalmayacak! Ovalamaya son: Suya 5 kaşık ekleyip 10 dakika bekletin...

Öncelikle 4 litre ılık suyu geniş bir kaba alın. Ardından 100 ml sirke, 3 yemek kaşığı boraks ve 100 ml amonyak ekleyin. Hazırladığınız bu karışımı fayanslardaki lekelerin üzerine dökün ve birkaç dakika bekletin. Tüm bu ürünleri kullanmadan önce mutlaka olası bir alerjen riskine ve solunum yollarınızda tahrişe sebep olmaması için önce uzmana danışın.