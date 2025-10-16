Roza Galeri Roza Yaşam Derzlerinizde tek bir leke kalmayacak! Ovalamaya son: Suya 5 kaşık ekleyip 10 dakika bekletin...

Derzlerinizde tek bir leke kalmayacak! Ovalamaya son: Suya 5 kaşık ekleyip 10 dakika bekletin...

Mutfaktaki seramik ve duvar fayansları zamanla kir ve yağ birikintisiyle kaplanabilir. Doğal malzemelerle hazırlayacağınız basit karışımlarla fayanslarınızı parlak ve tertemiz hale getirebilirsiniz. İşte mutfakta pratik temizlik yapmanızı sağlayacak öneriler!

Giriş Tarihi: 16.10.2025 11:39
Mutfak, banyo ve tuvalet gibi evin en çok kullanılan alanlarındaki fayanslar, düzenli temizlenmediğinde inatçı kirlerin ve yağ lekelerinin birikmesine yol açar.

Özellikle fayans aralarındaki derzler, zamanla sararır ve yüzey temizliği ile çıkması zor bir hale gelir.

Bu durum, hem evin hijyenini olumsuz etkiler hem de mekanın estetiğini bozar. Peki bu lekelerden kurtulmanın yolu nedir?

Düzenli temizlik yapmanın ve doğal yöntemlerden faydalanmanın fayansların ömrünü uzattığını ve hijyenin korunmasını sağlar.

Mutfak seramiklerini ve derzlerini sürekli olarak temizlemek, hem sararmaları önler hem de evin genel temizliğine büyük katkı sağlar. İşte, evinizde fayansları pırıl pırıl yapmak için uygulayabileceğiniz pratik ve doğal yöntemler…

İNATÇI LEKELERİN DÜŞMANI: SİRKE

Her temizliğin vazgeçilmezi olan sirke, mutfak fayanslarında da etkili bir çözümdür. Özellikle inatçı lekelerde ve derinlemesine temizlikte sirke, ilk tercih olarak öne çıkar.

Öncelikle 4 litre ılık suyu geniş bir kaba alın. Ardından 100 ml sirke, 3 yemek kaşığı boraks ve 100 ml amonyak ekleyin. Hazırladığınız bu karışımı fayanslardaki lekelerin üzerine dökün ve birkaç dakika bekletin. Tüm bu ürünleri kullanmadan önce mutlaka olası bir alerjen riskine ve solunum yollarınızda tahrişe sebep olmaması için önce uzmana danışın.

Daha sonra bir sünger yardımıyla yüzeyi ovun. Bu yöntemi uyguladığınızda, birikmiş yağ ve kirlerin kolayca çözüldüğünü göreceksiniz. Düzenli olarak kullanıldığında, fayanslarınız hem pırıl pırıl olacak hem de lekeler uzun süre tekrar oluşmayacaktır.



SODA İLE FAYANSLARINIZI PARLATIN

Fayanslardaki inatçı lekelerden kurtulmanın bir yolu da sodadır. Soda, doğal bir temizleyici olarak yağ ve kirleri çözer, yüzeyleri parlatır.

Bunun için bir kovanın içine 1 litre su ve yaklaşık 5 yemek kaşığı soda ekleyip iyice karıştırın. Karışımı, süngerin sert tarafıyla fayansların üzerine uygulayarak ovalayın.

Bu yöntemle, lekeler kısa sürede çözülür ve fayanslarınız ilk günkü gibi temiz ve parlak görünür.

SODA VE BEYAZ SİRKE İKİLİSİ

Derzlerde biriken lekeleri temizlemek için süngerin sert kısmına biraz soda ve beyaz sirke dökün ve derzlerin üzerine uygulayarak ovalayın.

Ovaladıktan sonra karışımın etkisini göstermesi için en az 10 dakika bekletin, ardından ıslak bir bezle silerek durulayın.

Daha detaylı temizlik için bir diş fırçası kullanarak derzleri ovabilirsiniz böylece birikmiş kirlerden tamamen kurtulmuş olursunuz.

BUHAR MAKİNESİ

Buhar ile temizlik, fayanslardaki inatçı kirleri çözmenin en etkili yollarından biridir. Suyun yüksek sıcaklığa, yaklaşık 145 dereceye kadar ulaşması sayesinde, yoğun yağ ve kirler bile kolayca temizlenir.

Bu sayede mutfak fayanslarınız hem hijyenik hem de parlak bir görünüme kavuşur.