Derzlerinizde tek bir leke kalmayacak! Ovalamaya son: Suya 5 kaşık ekleyip 10 dakika bekletin...
Mutfaktaki seramik ve duvar fayansları zamanla kir ve yağ birikintisiyle kaplanabilir. Doğal malzemelerle hazırlayacağınız basit karışımlarla fayanslarınızı parlak ve tertemiz hale getirebilirsiniz. İşte mutfakta pratik temizlik yapmanızı sağlayacak öneriler!
Giriş Tarihi: 16.10.2025 11:39