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Doğal bir sivrisinek kovucu! Sadece birkaç damlası yetiyor…

Yaz mevsiminde yaygın olarak görülen sivrisinek problemi oldukça can sıkıcı bir hal alabilir. Bahçenizde ya da evin içerisinde sıklıkla rastlayabileceğiniz bu tür ısırdığında kaşıntı, şişlik ve iltihap meydana gelebilir. Özellikle alerjik cilt tipine sahip bireyler için oldukça zor bir durumdur. Ancak sivrisinekleri uzak tutmanın oldukça kolay yöntemleri var. İşte o yöntemler…

Giriş Tarihi: 01.07.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 10:12
Doğal bir sivrisinek kovucu! Sadece birkaç damlası yetiyor…

Profesyonel bahçıvan Chris Bonnett, böcekleri kovmanın kolay ve etkili yöntemlerini olduğunu ifade etti. Bu yöntemleri kullanabilmek için evinizde bulunan besinlerden ve çeşitli bitkilerden yararlanabileceğinizi anlattı.

Doğal bir sivrisinek kovucu! Sadece birkaç damlası yetiyor…

BİTKİLERDEN YARDIM ALMAK

Özellikle sivrisinekleri uzak tutmak için hem evin içerisinde hem de dışarısında kullanılabilecek farklı bitkiler vardır.

Doğal bir sivrisinek kovucu! Sadece birkaç damlası yetiyor…

Uzmanların ifadelerine göre sivrisinekler bu bitkilerin keskin kokularından hiç hoşlanmıyorlar.

Doğal bir sivrisinek kovucu! Sadece birkaç damlası yetiyor…

Bu bitkilere örnek olarak lavanta, krizantem, kadife çiçeği ve limon otu benzeri bitkiler verilebilir.

Doğal bir sivrisinek kovucu! Sadece birkaç damlası yetiyor…

SİNEK KOVUCU OLARAK MUM KULLANMAK

Bonnett, Citronella yağının (limon otu) böcekleri uzak tuttuğunu ifade ederek mum aromalarını bu şekilde tercih etmenin etkili bir yöntem olabileceğini anlattı.

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