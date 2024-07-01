Doğal bir sivrisinek kovucu! Sadece birkaç damlası yetiyor…

Yaz mevsiminde yaygın olarak görülen sivrisinek problemi oldukça can sıkıcı bir hal alabilir. Bahçenizde ya da evin içerisinde sıklıkla rastlayabileceğiniz bu tür ısırdığında kaşıntı, şişlik ve iltihap meydana gelebilir. Özellikle alerjik cilt tipine sahip bireyler için oldukça zor bir durumdur. Ancak sivrisinekleri uzak tutmanın oldukça kolay yöntemleri var. İşte o yöntemler…