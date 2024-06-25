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Doğduğunda sadece "755 gramdı": 92 günlük inanılmaz yaşam mücadelesine inanamayacaksınız...

Antalya'da özel bir hastanede 755 gram olarak erken doğum ile dünyaya gelen Mercan Çınar bebek, 92 günlük yoğun bakım mücadelesini kazandı, annesi Buse Değirmenci sevinç gözyaşlarına boğuldu. Değirmenci, "92 gün biraz zor geçti, ama başardık" dedi.

Giriş Tarihi: 25.06.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 17:08
Doğduğunda sadece 755 gramdı: 92 günlük inanılmaz yaşam mücadelesine inanamayacaksınız...

Selami ve Buse Değirmenci çiftinin 26 haftalık 755 gram ağırlığında bebekleri dünyaya geldi.

Doğduğunda sadece 755 gramdı: 92 günlük inanılmaz yaşam mücadelesine inanamayacaksınız...

Mercan Çınar adını verdikleri bebekleri 92 gün yoğum bakım yaşam mücadelesini kazandı.

Doğduğunda sadece 755 gramdı: 92 günlük inanılmaz yaşam mücadelesine inanamayacaksınız...

2 kilo 500 gram ağırlığına gelen Mercan bebek, için hastanede cübbe giydirdi ve mezuniyet töreni düzenlenerek aileye plaket takdim edildi. Bebeğini kucağına alan Buse Değirmenci, sevinç gözyaşları eşliğinde taburcu oldu. Çınar bebeğin yoğum bakım süreci hakkında bilgi veren Doç Dr. Ali Annagür, hamileliğin 26. Haftasında doğumun gerçekleştiğini ve gram olarak dünyaya geldiğini belirterek, "Uzun bir yeni doğan sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik" dedi.

Doğduğunda sadece 755 gramdı: 92 günlük inanılmaz yaşam mücadelesine inanamayacaksınız...

ANNENİN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Buse Değirmenci, zorlu bir süreç geçirdiklerini belirterek, "Süreç biraz zordu çok yıprandık. Ali hocam ve diğer personel sayesinde bu süreci atlattık. 92 gün biraz zor geçti, ama başardık."

Doğduğunda sadece 755 gramdı: 92 günlük inanılmaz yaşam mücadelesine inanamayacaksınız...

"Benim ikizim vardı, onu kaybettim. Ama benim çocuğum olağan üstü bir çocuk. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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