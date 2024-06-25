Doğduğunda sadece "755 gramdı": 92 günlük inanılmaz yaşam mücadelesine inanamayacaksınız...

2 kilo 500 gram ağırlığına gelen Mercan bebek, için hastanede cübbe giydirdi ve mezuniyet töreni düzenlenerek aileye plaket takdim edildi. Bebeğini kucağına alan Buse Değirmenci, sevinç gözyaşları eşliğinde taburcu oldu. Çınar bebeğin yoğum bakım süreci hakkında bilgi veren Doç Dr. Ali Annagür, hamileliğin 26. Haftasında doğumun gerçekleştiğini ve gram olarak dünyaya geldiğini belirterek, "Uzun bir yeni doğan sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik" dedi.