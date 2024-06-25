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Doğduğunda sadece "755 gramdı": 92 günlük inanılmaz yaşam mücadelesine inanamayacaksınız...
Doğduğunda sadece "755 gramdı": 92 günlük inanılmaz yaşam mücadelesine inanamayacaksınız...
Antalya'da özel bir hastanede 755 gram olarak erken doğum ile dünyaya gelen Mercan Çınar bebek, 92 günlük yoğun bakım mücadelesini kazandı, annesi Buse Değirmenci sevinç gözyaşlarına boğuldu. Değirmenci, "92 gün biraz zor geçti, ama başardık" dedi.
Giriş Tarihi: 25.06.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 17:08