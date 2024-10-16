Doktorlar 6 ay ömür biçmişti 18 aydır hayatta! Son evre kanserden böyle kurtuldu…

Bu kanser türü dünyanın en ölümcül kanserlerinden biri olmakla kalmıyor (hastaların yalnızca yüzde üçü hayatta kalabiliyor), başlangıçtaki tümör diğer organlara yayılmış ve 16 ek tümörün büyümesine yol açmıştı. 56 yaşındaki Boyer, tümörlerini dondurarak öldürüp, kanserli hücreleri doğrudan içlerine enjekte eden deneysel bir tedavi sayesinde iyileşti. Boyes şunları söyledi: 'Mayıs 2022'de ilk teşhis konulduğunda, yalnızca standart bakım tedavisiyle bir yıl yaşamam gerektiği veya tedavi olmazsam altı ay ömrüm kaldığı söylendi.' 'Ancak tedavimin... standart kemoterapi tedavimle birleşimi bana mümkün olan en iyi sonuçları getirdi.' 'Bir yıl sonra kan testlerimde ve taramalarımda kansere dair hiçbir belirtiye rastlanmadı.' Boyer, son zamanlarda göğsünü saran sırt ağrısı şikayetiyle doktora gittikten sonra Mayıs 2022'de kanser teşhisi aldı. O sırada bunun kas zorlanması olduğunu düşünmüştü. Teşhis konulmadan önceki dört ayda 30 kilo vermişti; bu da yakın zamanda diyet yapması ve günde 16 kilometre yürümesiyle gelen sağlıklı beslenme alışkanlığı sayesinde olmuştu. Ağrının, mide arkasında ve omurganın önünde yer alan pankreasında oluşan büyük bir tümörden kaynaklandığı ortaya çıktı. Boyer başlangıçta altı tur standart kemoterapiden geçti ve bu ona birkaç ay daha kazandırmış olabilir. Ancak aynı zamanda internette deneysel tedaviler hakkında araştırma yapmaya başladı ve bir yer buldu. Klinik, ABD'de henüz tam olarak onaylanmamış, öncü nitelikte yeni bir tedavi yöntemi sunmaya başlayan az sayıdaki klinikten biri. İki yönlü yaklaşım, kriyoablasyon, kriyocerrahi veya kriyoterapi olarak bilinen bir prosedürle tümörlerin dondurulmasını içerir. Doktorlar deriden tümöre doğru küçük bir metal prob yerleştiriyorlar ve burada hücreleri öldürmek için doğrudan kitleye son derece soğuk gazlar veriliyor. İkinci adımda, bağışıklık tepkisini tetiklemek için ilaçların doğrudan tümöre enjekte edildiği tümör içi immünoterapi kullanılır. Heyecan verici ilk çalışmalar, bu tedavi yönteminin, kanserin kontrolden çıkması nedeniyle ameliyat seçeneği olmayan kişileri tedavi edebileceğini gösteriyor. Tıp doktoru ve radyolog Jason Williams, 'İnsanlara yardım etmeliyiz çünkü ölüyorlar' dedi. 'Kanseri tedavi edecek olanların biz olacağımızı görüyorum.' Bay Boyer, üç hafta boyunca haftada üç kez olmak üzere üç ayrı zamanda tedavi programı aldı ve her seansın arasında kemoterapi aldı. Eylül ayı sonlarında ilk aşıyı oldu ve bir ay sonra doktorlar Bay Boyer'in karaciğer tümörünün 'sıvılaştığını' söyledi. Kasım ayının başlarında yapılan taramalarda karaciğerindeki büyük tümörün yüzde 50, pankreasındaki büyük tümörün ise yüzde 65 oranında küçüldüğü görüldü. Karaciğerindeki 13 adet yarım santimlik tümörün, daha büyük bir kitleyle birlikte kaybolduğu da ortaya çıktı. Son taramalarda vücudunda herhangi bir kanser hücresine rastlanmadı, bu da şu anda remisyonda olduğu anlamına geliyor. Teşhisinin ikinci yıl dönümünde internette yayınlanan bir paylaşımda şöyle denildi: 'Konuştuğum insanların vefat etmesiyle ne kadar şanslı olduğumu neredeyse her gün hatırlıyorum. Bir yılı daha geride bıraktığım ve herkesin bana verdiği destek için minnettarım.' Pankreas kanseri en ölümcül kanserlerden biridir çünkü genellikle hastalığın ileri evrelerine kadar belirti vermez. Bu, genellikle hastalığın dördüncü evreye kadar teşhis edilemediği ve bu evrede beş yıllık sağkalım oranının yaklaşık yüzde üçe düştüğü anlamına geliyor.