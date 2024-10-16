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Doktorlar 6 ay ömür biçmişti 18 aydır hayatta! Son evre kanserden böyle kurtuldu…

Larry Boyer'a dördüncü evre pankreas kanseri teşhisi konduktan sonra sadece altı ay ömrü kaldığı söylendi. Ancak 18 ay sonra, iki çocuk babası adam hala hayatta ve hatta kanserden kurtuldu.

Giriş Tarihi: 16.10.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:55
Doktorlar 6 ay ömür biçmişti 18 aydır hayatta! Son evre kanserden böyle kurtuldu…

Bu kanser türü dünyanın en ölümcül kanserlerinden biri olmakla kalmıyor (hastaların yalnızca yüzde üçü hayatta kalabiliyor), başlangıçtaki tümör diğer organlara yayılmış ve 16 ek tümörün büyümesine yol açmıştı.

Doktorlar 6 ay ömür biçmişti 18 aydır hayatta! Son evre kanserden böyle kurtuldu…

56 yaşındaki Boyer, tümörlerini dondurarak öldürüp, kanserli hücreleri doğrudan içlerine enjekte eden deneysel bir tedavi sayesinde iyileşti.

Doktorlar 6 ay ömür biçmişti 18 aydır hayatta! Son evre kanserden böyle kurtuldu…

Boyes şunları söyledi: "Mayıs 2022'de ilk teşhis konulduğunda, yalnızca standart bakım tedavisiyle bir yıl yaşamam gerektiği veya tedavi olmazsam altı ay ömrüm kaldığı söylendi."

Doktorlar 6 ay ömür biçmişti 18 aydır hayatta! Son evre kanserden böyle kurtuldu…

"Ancak tedavimin... standart kemoterapi tedavimle birleşimi bana mümkün olan en iyi sonuçları getirdi."

Doktorlar 6 ay ömür biçmişti 18 aydır hayatta! Son evre kanserden böyle kurtuldu…

"Bir yıl sonra kan testlerimde ve taramalarımda kansere dair hiçbir belirtiye rastlanmadı."

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