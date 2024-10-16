Doktorlar 6 ay ömür biçmişti 18 aydır hayatta! Son evre kanserden böyle kurtuldu…

Larry Boyer'a dördüncü evre pankreas kanseri teşhisi konduktan sonra sadece altı ay ömrü kaldığı söylendi. Ancak 18 ay sonra, iki çocuk babası adam hala hayatta ve hatta kanserden kurtuldu.