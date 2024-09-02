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Doktorlar bile şokta: Devasa büyüklükteki kisti görenler topuz sandı! Tam 15 cm büyüklüğünde…

Vücudun farklı yerlerinde, farklı sebeplerden çıkan kistler zaman zaman bireylerin hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. 52 yaşındaki bu kadının kafasında oluşan kist de görenleri hayrete düşürüyor. Adeta bir topuza benzeyen ve 15 cm büyüklüğü ile doktorları bile şaşkınlığa uğratan kistin içinden çıkanlar ise ayrı bir tartışma konusu oldu.

Giriş Tarihi: 02.09.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 11:23
Doktorlar bile şokta: Devasa büyüklükteki kisti görenler topuz sandı! Tam 15 cm büyüklüğünde…

İsmi açıklanmayan kadının çocukluğundan beri kafasında bir kistle yaşadığı belirlendi. Düzenli bir şekilde büyüme gösteren bu oluşumun son halini her görenler dehşete düşüyor.

Doktorlar bile şokta: Devasa büyüklükteki kisti görenler topuz sandı! Tam 15 cm büyüklüğünde…

KİST NEDEN OLUŞUR?

Enfeksiyon, tümör, hücresel bazı problemler ya da travma sonrasında kist oluşabilir.

Doktorlar bile şokta: Devasa büyüklükteki kisti görenler topuz sandı! Tam 15 cm büyüklüğünde…

Ne sebeple oluşursa oluşsun mutlaka uzman görüşü alınmalıdır.

Doktorlar bile şokta: Devasa büyüklükteki kisti görenler topuz sandı! Tam 15 cm büyüklüğünde…

Enfeksiyon, yaralanma, genetik gibi faktörlerden dolayı oluşan, cildin altında büyüyen kistler çoğu zaman bireyleri korkutur.

Doktorlar bile şokta: Devasa büyüklükteki kisti görenler topuz sandı! Tam 15 cm büyüklüğünde…

Ancak hemen korkmaya gerek yoktur çünkü genellikle çoğu kist iyi huyludur.

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