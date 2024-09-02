Doktorlar bile şokta: Devasa büyüklükteki kisti görenler topuz sandı! Tam 15 cm büyüklüğünde…

Vücudun farklı yerlerinde, farklı sebeplerden çıkan kistler zaman zaman bireylerin hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. 52 yaşındaki bu kadının kafasında oluşan kist de görenleri hayrete düşürüyor. Adeta bir topuza benzeyen ve 15 cm büyüklüğü ile doktorları bile şaşkınlığa uğratan kistin içinden çıkanlar ise ayrı bir tartışma konusu oldu.