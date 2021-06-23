Duş almaya vakit bulamayanlar için hayat kurtaran yöntem! Elma sirkesi sayesinde...

Önemli bir randevuya veya işe yetişmek için bazen o kadar kısıtlı zaman oluyor ki duş almaya hiçbir vakit kalmıyor.. Böyle durumlarda kendinizi oldukça rahatsız hissedebilirsiniz. Fakat aslında birkaç küçük detay sayesinde tüm bu histen kurtulabilirsiniz.

Bir bardak suyu 2 yemek kaşığı elma sirkesiyle karıştırın. Bu noktada organik sirke kullanmak isteyebilirsiniz ve vaktiniz olmadığında bu toniği saçınıza veya cildinize püskürtün. Elma sirkesi cildinizin pH'ını geri kazanmanıza ve o gün yıkamasanız bile saçınızın parlak görünmesine yardımcı olabilir. Sirke gibi kokma konusunda fazla endişelenmeyin. Saçınız kuruduktan sonra koku kaybolur.

Giysilerinizin gün boyunca güzel ve ferah kokmasını sağlamak için sabah duş alma fırsatınız olmasa bile üzerlerine her zaman biraz kumaş tazeleyici püskürtebilirsiniz. Bu ürün genellikle koltuk döşemelerinde veya perdelerde kullanılır çünkü kötü kokuları gidermeye yardımcı olur ve belli bir tazelik hissini korur. Bu teknik, gün içinde kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayabilir.