Roza
Galeri
Roza Yaşam
Emeklilerin yeni gözde şehri belli oldu! İstanbul’a yalnızca 3 saat… Üstelik hem sakin hem de tertemiz
Emeklilerin yeni gözde şehri belli oldu! İstanbul’a yalnızca 3 saat… Üstelik hem sakin hem de tertemiz
İstanbul'a yakın konumuyla da öne çıkan bu köy, özellikle emekli insanların yeni rotası oluyor. Sakinliği ve temiz havası ile gözde olan bu yer, kalabalıktan uzaklaşıp huzurlu bir yaşam arayışında olan kişilerin yeni adresi haline geldi. Peki burası neresi? İşte görenleri kendine hayran bırakan o yer…
Giriş Tarihi: 21.08.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:28