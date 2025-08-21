Roza Galeri Roza Yaşam Emeklilerin yeni gözde şehri belli oldu! İstanbul’a yalnızca 3 saat… Üstelik hem sakin hem de tertemiz

Emeklilerin yeni gözde şehri belli oldu! İstanbul’a yalnızca 3 saat… Üstelik hem sakin hem de tertemiz

İstanbul'a yakın konumuyla da öne çıkan bu köy, özellikle emekli insanların yeni rotası oluyor. Sakinliği ve temiz havası ile gözde olan bu yer, kalabalıktan uzaklaşıp huzurlu bir yaşam arayışında olan kişilerin yeni adresi haline geldi. Peki burası neresi? İşte görenleri kendine hayran bırakan o yer…

Giriş Tarihi: 21.08.2025 11:28 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 11:28
Tertemiz denizi, bembeyaz kumları ve sakin atmosferiyle son dönemde özellikle emeklilerin dikkatini çeken bu yer, Kapıdağ Yarımadası'nın doğusunda yer alıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı olan Tatlısu Köyü, yalnızca emeklilerin değil aynı zamanda ailelerin de sıklıkla tercih ettiği yerlerden biri.

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bu yerde bulunan Tatlısu Halk Plajı, incecik beyaz kumları ve sığ deniziyle özellikle çocuklu aileler için güvenli ortam sunuyor.

Mavi bayrak gölüne sahip plaj, temizliği ve çevreye duyarlılığı ile tatilcilerden tam not almayı başarıyor.

Plajın çevresinde bulunan yaşlı çınar ağaçları, güneşin en sıcak saatlerinde serin bir mola imkanı sunuyor.

Aynı zamanda bu köy, doğayla iç içe ve huzurlu bir dinlenme ortamı oluşturması ile de gözde mekanlardan biri haline geliyor.

KONAKLAMA VE ULAŞIM ÇOK RAHAT

Tatlısu'da konaklama imkanı sınırlı olsa da bölgede küçük oteller ve pansiyonlar mevcut. Daha geniş seçenek arayanlar için Erdek ve Bandırma'da farklı alternatifler de bulunuyor.

Ulaşım açısından da oldukça avantajlı olan köye, Bandırma'dan Erdek yönüne giden minibüslerle kolayca ulaşım sağlanıyor.

TARİHİ ROTALAR DA MEVCUT

Tatlısu yalnızca denizi ile değil, tarihi ve doğal güzellikleri ile de dikkat çekiyor. Kyzikos Antik Kenti'ne yakınlığı sayesinde tarih meraklılarına hitap eden bu köy, çevresindeki koylar ve Dalyan bölgesi ile doğa yürüyüşleri meraklılarına da cazip seçenekler sunuyor.

EMEKLİLERİN GÖZDE YAŞAM ALANI

Sessizliği, doğal güzellikleri ve samimi atmosferiyle Tatlısu, emekliler için huzurlu bir yaşam alanı haline geliyor.

Köyde ev sahibi olmak isteyenler, hem doğayla iç içe hem de şehirden kolay ulaşılabilen bir yaşam alanına kavuşuyor.

Tatlısu, sakin bir tatil arayışında veya emeklilik yıllarını huzur içinde geçirmek isteyenler için adeta gizli bir rota olarak öne çıkıyor.