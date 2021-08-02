En çok para kazandıran meslekler açıklandı! İşte geleceğin meslekleri

Meslek seçimlerini yaparken en çok dikkat edilen konuların başında, ne kadar kazandırdığı geliyor. Gün geçtikçe gelişen teknoloji ve değişen yaşam biçimine uygun meslekleri göz önünde bulundurmak doğru kararlar arasında yer alabilir. Fakat her zaman ihtiyaç duyulacak meslekler de bu seçimlerin arasında değerlendirilmesi gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra yetenekleriniz, istekleriniz ve yaşam beklentilerinize göre en doğru seçimi yapmak için doğru seçenekleri listelemeniz gerekiyor. İşte o meslekler...

VFX/CGI SANATÇISI Tüm dünyada en çok ilgi çeken mesleklerden biri olan VFX/CGI sanatçısı, özellikle son yıllarda daha fazla gelişim gösteren dizi, film ve online platformlardaki medya sektöründe ihtiyaç duyulan özel bir tasarımcı kolu. Günümüzde medyanın her kolunda ihtiyaç duyulan özel efekt tasarımcıları, aynı zamanda yeni bilgisayar oyunlarında da büyük bir gelecek vaat ediyor. Bu nedenle tercihinizi yaparken bu yeni dünyanın fırsatlarına göz atabilirsiniz.

BAKIM TEKNİSYENİ Meslek seçiminde çok fazla göz önünde bulundurulmasa da aslında günümüzde hemen her şeyin otomatik olduğu ve yüksek teknoloji ile üretim yapılan imalat fabrikalarının arttığı düşünüldüğünde en çok ihtiyaç duyulacak mesleklerden biri haline geliyor. Tüm bu cihazların bakımlarını, işleyişlerini kontrol etmesi gereken insan sayısında da gün geçtikçe büyük bir ihtiyaç ortaya çıkacağı düşünülüyor.