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Etkisine inanamayacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve koyarsanız...

Çamaşır yıkamak, çağlardan beri var olan bir iştir. Büyükanne ve büyükbabanıza sorun, size daha önceki günlerde çamaşırları kurumaya hazırlamak için kendi kollarıyla ve tüm güçleriyle nasıl sıkmak zorunda kaldıklarını anlatmışlardır. Çamaşır makinesi icadı ise tüm bu süreci kolaylaştırmış olsa da hala en temiz çamaşırlar için birkaç ipucuna ihtiyacımız bulunuyor.

Giriş Tarihi: 05.10.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 11:37 PAYLAŞ