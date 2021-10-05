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Etkisine inanamayacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve koyarsanız...

Çamaşır yıkamak, çağlardan beri var olan bir iştir. Büyükanne ve büyükbabanıza sorun, size daha önceki günlerde çamaşırları kurumaya hazırlamak için kendi kollarıyla ve tüm güçleriyle nasıl sıkmak zorunda kaldıklarını anlatmışlardır. Çamaşır makinesi icadı ise tüm bu süreci kolaylaştırmış olsa da hala en temiz çamaşırlar için birkaç ipucuna ihtiyacımız bulunuyor.

Giriş Tarihi: 05.10.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 11:37
Etkisine inanamayacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve koyarsanız...

En iyi 10 çamaşır makinesi ipucu ve püf noktası listemizi okuduktan sonra çamaşır yıkama gününüz çok daha kolay olacak!

Etkisine inanamayacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve koyarsanız...

Giysilerinizi Hazırlamak

Bu en önemli adımdır. Bir partiden önce giyindiğiniz gibi, yıkamadan önce kıyafetlerinizi düzgün bir şekilde hazırlamanız gerekir.

Etkisine inanamayacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve koyarsanız...

Yapılması gereken bazı şeyleri içerir:

  • Düğmeleri, pimleri ve tokaları çıkarın.
  • Fermuarları açın.
  • Takılmaları ve aşınmayı önlemek için çıtçıtları ve kancaları kapatın.
  • Cepleri kontrol edin, yok edilmesini istemeyeceğiniz bazı önemli şeyler olabilir.
Etkisine inanamayacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve koyarsanız...

Çorapları Kaybetmeyin

Her çamaşır günü çorapları kaybederek vaktinizi harcamayın. Bu küçük kumaş parçalarının sepetten gizlice çıkmanın bir yolu var. Bu nedenle, bir dahaki sefer çamaşırlarınızı yıkadığınızda, ayrılmamaları için bir yastık kılıfında bir arada tuttuğunuzdan emin olun. Bu sayede bir yastık kılıfının içinde yıkanmış olan çorapların hepsini bir arada makineden çıkarabilirsiniz.

Etkisine inanamayacaksınız! Çamaşır makinesinin içine kahve koyarsanız...

Hafif ve Ağır Giysileri Birbirinden Ayırın

Hafif ve ağır? Evet burada farklı kirli çamaşırlardan bahsediyoruz. İkisi için de ayrı sepet bulundurun. Bu sayede birçok 'çamaşır probleminden' kurtulmuş olursunuz. Neden onları ayrı tutmalısınız?

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