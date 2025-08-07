Roza Galeri Roza Yaşam Evinin bahçesini kazarken hayatı değişti! Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki: “İlk bakışta anladım…”

Kimse evinin arka bahçesinde, tarihin tozlu sayfalarını aralayacak kadar eski bir sır sakladığını düşünmez. Ancak ABD'de yaşayan bir adam için sıradan bir gün, beklenmedik bir keşfe sahne oldu. Eline küreği alıp bahçesini kazmaya başladığında, birazdan karşılaşacağı manzaranın hayatını sonsuza dek değiştireceğinden habersizdi. Toprak altından çıkan buluntuların tam 11.500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirlenince, ev sahibi adeta neye uğradığını şaşırdı. İşte görenleri hayrete düşüren bu olağanüstü keşfin ardındaki detaylar…