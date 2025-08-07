Roza Galeri Roza Yaşam Evinin bahçesini kazarken hayatı değişti! Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki: “İlk bakışta anladım…”

Evinin bahçesini kazarken hayatı değişti! Toprağın altından öyle bir şey çıktı ki: “İlk bakışta anladım…”

Kimse evinin arka bahçesinde, tarihin tozlu sayfalarını aralayacak kadar eski bir sır sakladığını düşünmez. Ancak ABD'de yaşayan bir adam için sıradan bir gün, beklenmedik bir keşfe sahne oldu. Eline küreği alıp bahçesini kazmaya başladığında, birazdan karşılaşacağı manzaranın hayatını sonsuza dek değiştireceğinden habersizdi. Toprak altından çıkan buluntuların tam 11.500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirlenince, ev sahibi adeta neye uğradığını şaşırdı. İşte görenleri hayrete düşüren bu olağanüstü keşfin ardındaki detaylar…

İlk başta sıradan bir taş sanmıştı. Fakat dikkatlice inceledikçe, gözlerinin önünde yavaş yavaş geçmişin izleri belirginleşmeye başladı. Toprağın altından çıkan bu şey, sadece bir nesne değil, insanlık tarihine ışık tutacak kadar değerli bir parçaydı. Ve onu gördüğü an neyle karşı karşıya olduğunu hemen anladı…

Başta sıradan taş ya da kök zannetti, ancak şekli ve büyüklüğü farklıydı. Kazıyı derinleştirdikçe büyük bir yapının parçaları ortaya çıktı. En sonunda karşısında ne olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdi. New York Eyalet Müzesi, bu olağanüstü keşfin bilim dünyası açısından büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Toprak altından çıkan parçaların, buzul çağında yaşamış bir dev canlıya ait olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları yapılan ilk incelemede, fosillerin 11.500 yıllık olduğunu tespit etti.

Uzmanlar, bu denli sağlam ve büyük fosil parçalarının New York'ta oldukça nadir bulunduğunu belirtti. Karbon testleriyle doğrulanan kalıntıların, önemli bir müzede sergilenmesi bekleniyor.

Ev sahibi şaşkınlığını gizleyemedi: "Gözümle gördüğümde bunun sıradan bir şey olmadığını anladım." Bu olağanüstü keşif, sadece onun değil, tüm dünyanın ilgisini çekti.

Bilim insanları, bu fosillerin Buzul Çağı döneminde bölgedeki yaşam koşullarıyla ilgili daha fazla veri sağlayacağını düşünüyor. Ulusal Çevresel Bilgi Merkezleri'nin (NCEI) verilerine göre, son Buzul Çağı yaklaşık 120.000 ila 11.500 yıl önce yaşanmıştı.

Amerikan mastodonları (Mammut americanum), kalın postlarıyla yünlü mamutları andıran iri yapılı canlılardı. Ortalama 5.4 metrik ton (yaklaşık 6 ton) ağırlığında olan bu dev hayvanlar, boyut bakımından modern filleri aratmıyordu.

Örnek vermek gerekirse, Asya filleri (Elephas maximus) 6 tona kadar, Afrika filleri (Loxodonta africana) ise yaklaşık 6.6 tona (6 metrik ton) varan ağırlıklara ulaşabiliyor.

Mastodonlar, yaklaşık 13.000 yıl öncesine kadar Kuzey Amerika'nın farklı bölgelerinde varlık göstermişti. Genellikle çam ormanları ve sulak alanlarda yaşamış olan bu canlılar, yumuşak ve nemli zeminlerde rahatça hareket edebilmek için geniş tabanlı, kısa ve yayvan parmak kemiklerine sahipti.

New York Eyalet Müzesi yetkilileri, bu buluntuyu detaylı şekilde inceleyerek Buzul Çağı hakkında değerli bilgiler edinmeyi hedefliyor. Fosillerin, özellikle o dönemde bölgenin iklimi ve çevre koşulları hakkında önemli veriler sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Mastodonların yaşam tarzları, beslenme biçimleri ve çevre ile olan ilişkileri üzerine yapılacak çalışmalar, tarih öncesi çağın daha kapsamlı şekilde anlaşılmasına katkıda bulunabilir.

Bu bulgu, sadece New York eyaleti açısından değil, tüm Kuzey Amerika'nın tarih öncesi ekolojik yapısı hakkında da önemli yeni bilgiler sunabilir