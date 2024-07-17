Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl süren bir çalışmanın ardından 36 Osmanlı padişahının portrelerini yeniden ortaya çıkardı. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan eserler, padişahların geleneksel olarak bilinen görüntülerinden oldukça farklıydı ve görenleri şaşırttı.