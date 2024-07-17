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Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

Osmanlı Devleti padişahlarının gerçek görünümleri, tarih kitaplarında gördüğümüz portrelerden oldukça farklıymış. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren bir çalışmanın ardından 36 padişahın portrelerini yeniden çizdi. Bu çalışma, özellikle Fatih Sultan Mehmet gibi Osmanlı'nın önemli padişahlarının, zihinlerimizde canlandırdığımız görüntüleriyle büyük ölçüde farklılık gösterdi. İşte padişahların gerçek görüntüleri...

Giriş Tarihi: 17.07.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 11:36
Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl süren bir çalışmanın ardından 36 Osmanlı padişahının portrelerini yeniden ortaya çıkardı. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan eserler, padişahların geleneksel olarak bilinen görüntülerinden oldukça farklıydı ve görenleri şaşırttı.

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

YAVUZ SULTAN SELİM

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

OSMAN GAZİ

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...

FATİH SULTAN MEHMET

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