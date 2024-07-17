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Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...
Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü! Meğer bildiklerimizden çok farklıymış...
Osmanlı Devleti padişahlarının gerçek görünümleri, tarih kitaplarında gördüğümüz portrelerden oldukça farklıymış. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren bir çalışmanın ardından 36 padişahın portrelerini yeniden çizdi. Bu çalışma, özellikle Fatih Sultan Mehmet gibi Osmanlı'nın önemli padişahlarının, zihinlerimizde canlandırdığımız görüntüleriyle büyük ölçüde farklılık gösterdi. İşte padişahların gerçek görüntüleri...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 11:36