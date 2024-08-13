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Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Meğer düşündüğümüzden bambaşkaymış...

Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından biri. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad ise çalışmaları sonucu padişahın görüntüsünün sandığımızdan çok daha farklı olduğunu ortaya çıkardı. 3 yılda tamamlanan çalışmalarda 36 padişahın portresini yapan ressam, tarih kitaplarından tanıdığımız padişahların gerçek görüntülerini ortaya çıkardı. İşte ilk defa göreceğiniz o görüntüler!

Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:22
Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Meğer düşündüğümüzden bambaşkaymış...

Padişahların nasıl göründüğüne dair çalışma yapan Türkiye'de yaşayan İranlı ressam, 3 yılda 36 padişahın portresini yaptı.

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Meğer düşündüğümüzden bambaşkaymış...

Yavuz Sultan Selim

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Meğer düşündüğümüzden bambaşkaymış...

Osman Gazi

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Meğer düşündüğümüzden bambaşkaymış...

Kanuni Sultan Süleyman

Fatih Sultan Mehmet’in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Meğer düşündüğümüzden bambaşkaymış...

Fatih Sultan Mehmet

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