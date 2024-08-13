Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı! Meğer düşündüğümüzden bambaşkaymış...
Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından biri. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad ise çalışmaları sonucu padişahın görüntüsünün sandığımızdan çok daha farklı olduğunu ortaya çıkardı. 3 yılda tamamlanan çalışmalarda 36 padişahın portresini yapan ressam, tarih kitaplarından tanıdığımız padişahların gerçek görüntülerini ortaya çıkardı. İşte ilk defa göreceğiniz o görüntüler!
Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:22