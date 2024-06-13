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Fatih Terim'in zayıflama reçetesi! İğne ipliğe dönen Hoca'nın yöntemi: "Sadece 2 kez..."

Yazın gelişiyle birlikte Türk ünlülerin verdiği kilolar da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Adeta iğne ipliğe dönen ve zayıflama sırlarıyla büyük merak uyandıran isimler arasında bu yıl, Fatih Terim de yerini aldı. Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ'un Fatih Terim'den aldığı zayıflama reçetesi ise büyük ilgi çekecek gibi görünüyor. İşte o detaylar...

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 10:05
Fatih Terim’in zayıflama reçetesi! İğne ipliğe dönen Hoca’nın yöntemi: Sadece 2 kez...

Vallahi çok merak ediyorum. Cannes Film Festivali'ndeki o çok meşhur kırmızı halıda yürümek için ne gerekiyor? Sadece ünlü ve güzel/ yakışıklı olmak yetiyor mu? Türkiye'den o galaya davet edilenler hangi kritere göre seçiliyor?

Fatih Terim’in zayıflama reçetesi! İğne ipliğe dönen Hoca’nın yöntemi: Sadece 2 kez...

Organizasyon komitesi bunun için bir seçki mi yapıyor yoksa davet edilebilmek için "bazı şartları" yerine getirmek mi gerekiyor? Modacılar, takı firmaları ve tasarımcılar bu işin neresinde?

Fatih Terim’in zayıflama reçetesi! İğne ipliğe dönen Hoca’nın yöntemi: Sadece 2 kez...

Bir lokanta sahibi, -eğer organizasyona catering hizmeti vermiyorsanasıl oluyor da kırmızı halıda yürüyebiliyor? Diyelim ki seneye ben de o halıyı adımlamak istiyorum, bunun için hangi "fedakarlıklarda" bulunmam gerekiyor? Kafamda deli sorular...

Fatih Terim’in zayıflama reçetesi! İğne ipliğe dönen Hoca’nın yöntemi: Sadece 2 kez...

Yanlış anlaşılmasın, amacım orada salınmak değil. Zaten istesem Türkiye'nin en büyük gazetesinin yazarı titriyle istediğim her galayı bir basın mensubu olarak takip edebilirim.

Fatih Terim’in zayıflama reçetesi! İğne ipliğe dönen Hoca’nın yöntemi: Sadece 2 kez...

Ben prosedürü, kriterleri, ilkeleri, standartları ve işleyişi merak ediyorum. Hepsi bu...
Bilen varsa beni aydınlatabilir mi acaba?

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