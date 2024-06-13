Roza
Galeri
Roza Yaşam
Fatih Terim'in zayıflama reçetesi! İğne ipliğe dönen Hoca'nın yöntemi: "Sadece 2 kez..."
Fatih Terim'in zayıflama reçetesi! İğne ipliğe dönen Hoca'nın yöntemi: "Sadece 2 kez..."
Yazın gelişiyle birlikte Türk ünlülerin verdiği kilolar da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Adeta iğne ipliğe dönen ve zayıflama sırlarıyla büyük merak uyandıran isimler arasında bu yıl, Fatih Terim de yerini aldı. Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ'un Fatih Terim'den aldığı zayıflama reçetesi ise büyük ilgi çekecek gibi görünüyor. İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 10:05