Genç kızların çekildiği bu fotoğraf adeta kan dondurdu! O fotoğrafın sırrı ne?

Son yıllarda popüler bir hal alan sosyal medyada her gün milyonlarca fotoğraf paylaşılırken üç genç kızın bu fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada bir dönem tartışma konusu haline gelen bu fotoğrafın sırrıyla ilgili tam olarak bir açıklama bulunmazken konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. İşte viral olan bu fotoğrafa dair bazı iddilar ve sosyal medyadaki ilginç kareler...

Sosyal medyada gündeme gelen bu fotoğrafın sırrı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Üç genç kızın çekildiği bu poz görenleri hayrete düşüren cinsten. Konuyla ilgili ise çeşitli iddialar bulunuyor. Kimi bu fotoğrafın bir uygulama ile oynanarak bu hale getirildiğini ifade ederken bazıları ise bu görüntünün gerçek ve korkutucu olduğunu söylüyor. İşte sosyal medyadan ilgi çeken kareleler...

Ünlü "Kiev Kozmonotu" Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.