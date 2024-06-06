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Gören inanamıyor: 9 aylık hamile ama dümdüz bir karnı var! “Üzülmemin en büyük nedeni…”
Gören inanamıyor: 9 aylık hamile ama dümdüz bir karnı var! “Üzülmemin en büyük nedeni…”
Her annenin hamilelik yolculuğu benzersizdir; bazı annelerin karnında büyük bir şişlik oluşurken, bazılarında neredeyse hiç gözle görülür değişiklik olmaz. Nikki Salazar, dokuz aylık hamileyken düz bir karına sahip olarak ikinci kategoriye giriyordu.
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:04