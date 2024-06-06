Roza Galeri Roza Yaşam Gören inanamıyor: 9 aylık hamile ama dümdüz bir karnı var! “Üzülmemin en büyük nedeni…”

Gören inanamıyor: 9 aylık hamile ama dümdüz bir karnı var! “Üzülmemin en büyük nedeni…”

Her annenin hamilelik yolculuğu benzersizdir; bazı annelerin karnında büyük bir şişlik oluşurken, bazılarında neredeyse hiç gözle görülür değişiklik olmaz. Nikki Salazar, dokuz aylık hamileyken düz bir karına sahip olarak ikinci kategoriye giriyordu.

Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:04
Gören inanamıyor: 9 aylık hamile ama dümdüz bir karnı var! “Üzülmemin en büyük nedeni…”

Deneyimini yakın zamanda yayınladığı bir videoda paylaşan içerik üretici, hiç doğum fotoğrafı çekmemesinin sebebinin karnının hiç olmaması olduğunu söyledi.

Gören inanamıyor: 9 aylık hamile ama dümdüz bir karnı var! “Üzülmemin en büyük nedeni…”

Şu anda viral olan ve 4 milyonun üzerinde kez izlenen videoda, muhteşem annenin, oğlunun doğumuna 12 gün kala bile karnında herhangi bir şişlik olmadığı görülüyor.

Gören inanamıyor: 9 aylık hamile ama dümdüz bir karnı var! “Üzülmemin en büyük nedeni…”

Geçen yıl 22 yaşında oğlunu dünyaya getiren genç anne, hiç göstermemesinin nedeninin organlarındaki farklılıklar olduğunu söyledi.

Gören inanamıyor: 9 aylık hamile ama dümdüz bir karnı var! “Üzülmemin en büyük nedeni…”

Anne, ilk üç ayda kusma nedeniyle "yaklaşık 7 kilo" kaybetmesiyle başlayan hamilelik yolculuğunu anlattı.

Gören inanamıyor: 9 aylık hamile ama dümdüz bir karnı var! “Üzülmemin en büyük nedeni…”

Ancak bu oldukça ''erken'' olduğundan Nikki bu konu hakkında pek düşünmediğini söyledi.

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