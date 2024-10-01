Gören torunu değil kardeşi zannediyor! Büyükanne gençlik sırrını anlattı…

GENÇ GÖRÜNMESİNİN SIRRI

Nasıl bu kadar iyi göründüğü sorulduğunda, genç büyükanne sıradan olmayan hiçbir şey yapmadığını; sadece cildine çok iyi baktığını, düzenli olarak egzersiz yaptığını ve dengeli beslendiğini söyledi.