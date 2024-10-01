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Gören torunu değil kardeşi zannediyor! Büyükanne gençlik sırrını anlattı…

Geçtiğimiz hafta Çinli bir kadın, küçük torunuyla birlikte çekilmiş kısa bir videosunu sosyal medyada paylaştı ve sosyal medyada viral oldu. Genç görünümüyle herkesi büyüledi.

Giriş Tarihi: 01.10.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 11:27
Gören torunu değil kardeşi zannediyor! Büyükanne gençlik sırrını anlattı…

Tianjinli güzel, Çin sosyal medyasında öyle bir heyecan yarattı ki, birçok kuruluş inanılmaz derecede genç görünümü hakkında bir röportaj için onu aradı.

Gören torunu değil kardeşi zannediyor! Büyükanne gençlik sırrını anlattı…

İsmi açıklanmayan ve anonim kalmayı tercih eden kadın, kısa videosunun sosyal ağlarda gördüğü ilgi karşısında şok olduğunu ve sadece sevgili torununu göstermek istediğini iddia etti.

Gören torunu değil kardeşi zannediyor! Büyükanne gençlik sırrını anlattı…

Görünüşünün çevrimiçi ortamda böyle bir heyecan yaratacağını hiç tahmin etmemişti.

Gören torunu değil kardeşi zannediyor! Büyükanne gençlik sırrını anlattı…

Kadın, genç yaşta anne olduğunu bu nedenle erken yaşta büyükanne olabildiğini söyledi.

Gören torunu değil kardeşi zannediyor! Büyükanne gençlik sırrını anlattı…

GENÇ GÖRÜNMESİNİN SIRRI

Nasıl bu kadar iyi göründüğü sorulduğunda, genç büyükanne sıradan olmayan hiçbir şey yapmadığını; sadece cildine çok iyi baktığını, düzenli olarak egzersiz yaptığını ve dengeli beslendiğini söyledi.

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