'Grip oldum' sanılıp önemsenmiyor! Meğer kalp krizinin ilk belirtisiymiş...

Doktorlar, sessiz kalp krizi belirtileri konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu tür kalp krizleri, klasik belirtiler olmadan meydana gelebiliyor ve çoğu kişi yaşadığının farkına bile varmadan bu ciddi sağlık sorununu atlatabiliyor. Ancak, bu gizli belirtileri tanımak ve zamanında müdahale etmek, hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle bazı belirtiler, grip ile karıştırılıp önemsenmeyebiliyor. Son zamanlarda sıkça görülmeye başlayan grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkları kalp krizi belirtilerinden ayırmak ise büyük önem taşıyor.