Roza Galeri Roza Yaşam

'Grip oldum' sanılıp önemsenmiyor! Meğer kalp krizinin ilk belirtisiymiş...

Doktorlar, sessiz kalp krizi belirtileri konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu tür kalp krizleri, klasik belirtiler olmadan meydana gelebiliyor ve çoğu kişi yaşadığının farkına bile varmadan bu ciddi sağlık sorununu atlatabiliyor. Ancak, bu gizli belirtileri tanımak ve zamanında müdahale etmek, hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle bazı belirtiler, grip ile karıştırılıp önemsenmeyebiliyor. Son zamanlarda sıkça görülmeye başlayan grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkları kalp krizi belirtilerinden ayırmak ise büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 16.09.2024 16:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:05
’Grip oldum’ sanılıp önemsenmiyor! Meğer kalp krizinin ilk belirtisiymiş...

Sessiz kalp krizinin en belirgin özelliği, normal kalp krizinden farklı olarak, genellikle kişinin fark edemeyeceği kadar hafif belirtilerle ortaya çıkmasıdır.

’Grip oldum’ sanılıp önemsenmiyor! Meğer kalp krizinin ilk belirtisiymiş...

Göğüs ağrısı, mide ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomların sıklıkla görüldüğü kalp durmalarının aksine, 'sessiz kalp krizi' geçirenlerin (çoğunlukla kadınların) çok farklı ve genellikle daha uzun vadeli semptomlar yaşama olasılığı daha yüksektir.

’Grip oldum’ sanılıp önemsenmiyor! Meğer kalp krizinin ilk belirtisiymiş...

Ve çoğu durumda, 'sessiz kalp krizi' ancak hasta doktor tarafından değerlendirildiğinde tespit edilebiliyor.

’Grip oldum’ sanılıp önemsenmiyor! Meğer kalp krizinin ilk belirtisiymiş...

Her iki durum da kalbin bir bölümüne giden kan akışının tıkanması sonucu oluşur ve bu da kalp kasında yara izi ve hasara yol açar.

’Grip oldum’ sanılıp önemsenmiyor! Meğer kalp krizinin ilk belirtisiymiş...

Ancak 'sessiz kalp krizi'nde, koroner atardamarlarda plak birikmesi nedeniyle kan akışı engelleniyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA