Güvercinler arabanıza bu yüzden pisliyormuş! Bilim insanları açıkladı: “Sanılanın aksine tek sebebi…”
Arabaların üzerindeki güvercin lekelerini fark etmişsinizdir. Bilim insanları, güvercinlerin neden arabaların üzerine pislediğini araştırarak bir sonuca vardı. Yapılan araştırma sonuçları, güvercinlerin yapmış olduğu bu davranışın arkasındaki sebebin sanılandan çok daha mantıklı bir sebep yüzünden olduğunu ortaya çıkardı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.08.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 12:11