Güvercinler arabanıza bu yüzden pisliyormuş! Bilim insanları açıkladı: “Sanılanın aksine tek sebebi…”

Arabaların üzerindeki güvercin lekelerini fark etmişsinizdir. Bilim insanları, güvercinlerin neden arabaların üzerine pislediğini araştırarak bir sonuca vardı. Yapılan araştırma sonuçları, güvercinlerin yapmış olduğu bu davranışın arkasındaki sebebin sanılandan çok daha mantıklı bir sebep yüzünden olduğunu ortaya çıkardı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.08.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 12:11
Aracınızı yıkattıktan kısa bir süre sonra üzerinde güvercin pisliklerinin belirdiğini fark etmişsinizdir. Bu can sıkıcı durum yalnızca sizin değil birçok araç sahibinin canını sıkıyor. Peki arkasındaki sebep ne? Bilim insanları bakın nasıl bir sonuca vardı…


Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, güvercinlerin otomobilleri hedef almasının tesadüf olmadığını ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu davranışın ardında hem biyolojik hem de çevresel nedenler yatıyor.

Yapılan gözlemler, güvercinlerin parlak yüzeylere ve camlardaki yansımaya özel bir ilgisi olduğunu gözler önüne serdi.

Araç kaportalarındaki parlaklık, kuşlar için rakip bir güvercin gibi göründüğünden, bu durum onlarda "bölge işareti" bırakma içgüdüsünü tetikliyor.

Bunun yanı sıra sıcak havalarda araç yüzeylerinin yaydığı ısı, kuşlar için cazip bir dinlenme alanı oluşturuyor.

Özellikle yaz aylarında güneşte ısınan kaportalar, güvercinlerin hem dinlenme ihtiyaçlarını giderebileceği hem de çevreyi gözlemleyebileceği güvenli bir alan haline geliyor.

Araştırmada ayrıca, araçların çoğunlukla kuşların beslenme alanlarına, parklara veya meydanlara yakın bölgelerde park edilmesinin de bu ihtimali artırdığını gösteriyor.

Yani yalnızca ağacın altına park etmek değil, park edilen konum da büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, güvercin pisliklerinden korunmak için kapalı otoparkların tercih edilmesini ve parlak yüzeyleri kapatacak koruyucu brandaların kullanılmasını öneriyor.

Anlaşılan o ki, güvercinlerin araç pisletmeye olan ilgisi şans eseri değil; onların doğasından gelen tercihleri oluyor.