Roza
Galeri
Roza Yaşam
Hızlı yağlanan saçı kurtaran reçete! Suyla karıştırdığınızda saçtaki yağı adeta emiyor…
Hızlı yağlanan saçı kurtaran reçete! Suyla karıştırdığınızda saçtaki yağı adeta emiyor…
Saç yağlanmasının saçın fazla sebum üretiminden kaynaklanır. Sebum her ne kadar saçı nemlendiren doğal bir yağ olsa da fazla üretildiğinde saçın mat ve yağlı görünmesine neden olabilir. Ancak saç yağlanmanızı geciktiren bazı doğal yöntemler mevcuttur. İşte o yöntemler…
Giriş Tarihi: 13.06.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 12:59