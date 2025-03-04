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Roza Yaşam
İkizlerden biri 13 yıl boyunca botoks yaptırdı! İki kardeşin yıllar sonra ciltleri kıyaslandı: Sonuca inanamayacaksınız...
İkizlerden biri 13 yıl boyunca botoks yaptırdı! İki kardeşin yıllar sonra ciltleri kıyaslandı: Sonuca inanamayacaksınız...
Botoks, estetik dünyasının en popüler uygulamalarından biri olmaya devam ediyor. Peki, bu enjeksiyonun uzun yıllar boyunca düzenli kullanımı gerçekten nasıl bir fark yaratıyor? Bilim insanları, 13 yıl süren kapsamlı bir araştırmayla bu soruya ışık tuttu.
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 10:21