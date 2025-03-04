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İkizlerden biri 13 yıl boyunca botoks yaptırdı! İki kardeşin yıllar sonra ciltleri kıyaslandı: Sonuca inanamayacaksınız...

Botoks, estetik dünyasının en popüler uygulamalarından biri olmaya devam ediyor. Peki, bu enjeksiyonun uzun yıllar boyunca düzenli kullanımı gerçekten nasıl bir fark yaratıyor? Bilim insanları, 13 yıl süren kapsamlı bir araştırmayla bu soruya ışık tuttu.

Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 10:21
İkizlerden biri 13 yıl boyunca botoks yaptırdı! İki kardeşin yıllar sonra ciltleri kıyaslandı: Sonuca inanamayacaksınız...

Yıllarca yapılan botoks uygulamaları, aslında yüzde nasıl bir etki sağlıyor? Bilim dünyasının ilgisini çeken çarpıcı bir araştırma, bu sorulara çok net bir cevap verdi.

İkizlerden biri 13 yıl boyunca botoks yaptırdı! İki kardeşin yıllar sonra ciltleri kıyaslandı: Sonuca inanamayacaksınız...

13 YIL SÜREN DENEY: İKİZLER ARASINDAKİ BOTOKS FARKI

Estetik tıbba dair en çok merak edilen konulardan biri, botoksun uzun vadeli etkileri. Los Angeles merkezli plastik cerrah William J. Binder, bu soruya cevap bulmak için eşine az rastlanır bir çalışma yürüttü. 2006 yılında başlayan bu araştırmada, genetik olarak tamamen aynı olan iki tek yumurta ikizi incelendi.

İkizlerden biri 13 yıl boyunca botoks yaptırdı! İki kardeşin yıllar sonra ciltleri kıyaslandı: Sonuca inanamayacaksınız...

Ancak önemli bir fark vardı: İkizlerden biri 13 yıl boyunca düzenli olarak botoks yaptırırken, diğeri bu tedaviye nadiren başvurdu.

İkizlerden biri 13 yıl boyunca botoks yaptırdı! İki kardeşin yıllar sonra ciltleri kıyaslandı: Sonuca inanamayacaksınız...

BOTOKSUN ETKİSİ FOTOĞRAFLARA YANSIDI

Araştırma boyunca, iki ikizin fotoğrafları belirli aralıklarla çekildi. Sonuçlar ise oldukça dikkat çekiciydi.

İkizlerden biri 13 yıl boyunca botoks yaptırdı! İki kardeşin yıllar sonra ciltleri kıyaslandı: Sonuca inanamayacaksınız...

Düzenli botoks yaptıran İkiz 2'nin alnındaki derin çizgiler kaybolmuş, cildi belirgin bir şekilde daha pürüzsüz hale gelmişti. Buna karşın, nadiren botoks yaptıran İkiz 1'in alnındaki ve göz kenarlarındaki kaz ayağı çizgileri çok daha belirgindi.