İkizlerden biri 13 yıl boyunca botoks yaptırdı! İki kardeşin yıllar sonra ciltleri kıyaslandı: Sonuca inanamayacaksınız...

13 YIL SÜREN DENEY: İKİZLER ARASINDAKİ BOTOKS FARKI

Estetik tıbba dair en çok merak edilen konulardan biri, botoksun uzun vadeli etkileri. Los Angeles merkezli plastik cerrah William J. Binder, bu soruya cevap bulmak için eşine az rastlanır bir çalışma yürüttü. 2006 yılında başlayan bu araştırmada, genetik olarak tamamen aynı olan iki tek yumurta ikizi incelendi.