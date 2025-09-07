İlişkileri yıpratan en temel 4 davranış! Tartışırken buna dikkat etmezseniz...

SAĞLIKLI İLETİŞİMDE ÖNE ÇIKAN ÜÇ TEMEL BECERİ

1- Sakin kalmak: Öfke anında hemen konuşmamak, bazen birkaç dakika susarak nefes almak.

2- Aktif dinlemek: Karşındaki insanı sözünü kesmeden dinlemek ve duygusunu gerçekten anlamaya çalışmak.

3- Zaman tanımak: İlişkilerde her şey anında çözülmez. Bazı cevapların olgunlaşması için zamana ihtiyaç vardır.

Burada en önemli nokta şudur: Bir tartışmanın sonunda bir taraf "haklı" çıkabilir, ama ilişkinin kendisi "yaralı" kalır. Yani sen kazansan da aslında kaybedersin. Çünkü ilişki bir rekabet değil, bir yol arkadaşlığıdır. Hayatın her alanında, özellikle de ilişkilerde sık sık şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz: "Haklı mı olmak istersin, mutlu mu?" İlk bakışta bu soru basit görünebilir, ama içinde büyük bir bilgelik barındırır. Çünkü çoğu insan, tartışma anında mutluluğunu feda ederek haklılığını ispatlamaya çalışır. Ve işin ironik tarafı şudur:

Kazandığını sandığı haklılık, aslında kaybedilen bir mutluluğun gölgesinde kalır.



