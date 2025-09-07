Roza
İlişkileri yıpratan en temel 4 davranış! Tartışırken buna dikkat etmezseniz...
Tartışmaların odağında 'kimin haklı olduğu' yer alırken, aslında en çok yıpranan ilişki bağları oluyor. Yükselen sesler, suçlamalar ve karşılıklı savunmalar, sorunları çözmek yerine büyütüyor. Gerçek güç; sakin kalmak, karşı tarafı dinlemek ve birlikte yürüyebilmekte saklı. Çünkü ilişkilerde 'kazanan' ya da 'kaybeden' yok, ya birlikte kazanılır ya da birlikte kaybedilir.
Giriş Tarihi: 07.09.2025 08:20