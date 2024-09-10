İstediğinizi yiyerek hayalinizdeki vücuda kavuşun! Fitness fenomeni sırrını açıkladı…

Bir fitness fenomeni, hayalindeki vücuda nasıl kavuştuğunu anlattı; üstelik aşırı diyet de yapmadı. Liv, 190.000 takipçisi olan bir içerik üreticisi. Kendisi aynı zamanda vücut pozitifliğini teşvik etmek ve insanların sosyal medyada gördüklerinin yanıltıcı olabileceğini anlatmak için uğraşıyor. Son gönderisinde, 'rüya' bir vücuda sahip olma fikrinden ve bunun kendisi için ne anlama geldiğinden bahsetti. Liv'e göre, bedenlerimiz kucaklanmak, beslenmek ve büyütülmek içindir, saklanmak ve kısıtlanmak için değil. Aksi halde hayalimizdeki vücuda kavuşmak neredeyse imkansızdır. Bu nedenle kendinizi öncelikle olduğunuz gibi kabul etmek, vücudunuzu sevmek ve daha sonra daha zinde ve sağlıklı olmak adına neler yapabileceğinize bakmanız gerektiğini savunuyor. Liv şöyle diyor: ''Hayalimizdeki vücut' düşüncesini kendinizin en mutlu ve en sağlıklı versiyonunu barındıran vücut anlamına gelecek şekilde değiştirin. Hayalinizde vücut gerçekten de planlara evet diyen, gülen, neşe duyan ve her günü iple çeken vücuttur. Yorgun, cezalandırılmış, bitkin olan değil' Birçok kişinin onunla aynı fikirde. Takipçileri de Liv'in tavsiyeleri hakkındaki düşüncelerini paylaşmaya çok istekliydi. Bir kişi şöyle dedi: 'Bunu sevdim.' Bir diğeri şöyle yazdı: 'Çok güzel ifade edilmiş. Bayıldım.' Üçüncüsü şöyle cevapladı: 'Evet, vücudumu seviyorum. Çok şey hak ediyorlar.' Bu arada, dördüncüsü şunları yazdı: 'Vücudumuz günlük hedeflerimize ulaşmak için çok şey yaptı. Hepimiz vücudumuza olumsuz şeyler atarak zaman kaybetmeyi bırakalım.' Liv, profilini sıklıkla beden pozitifliğini yaymak ve sosyal medyanın ardındaki gerçekleri göstermek için kullanıyor. İnsanlara 'gördükleri tarafı' ve 'görmedikleri tarafı' göstermek için kendi samimi fotoğraflarını paylaşmak gibi şeyler yapıyor. Sosyal medya yıldızı, fitness içerik üreticilerinin genellikle size göstermek istediklerini, yani genellikle plajda kaslı ve formda vücutlarının pozlanmış fotoğraflarını göstermek için çalışıyor. Ancak, çoğu zaman bikinili halleriyle gerçekten böyle görünmediklerini anlatıyor. Onlar da farklı açılardan farklı görünüyorlar ve eşofman giyip makyaj yapmadıkları günleri oluyor. Her zaman mükemmel görünmüyoruz ve o insanların bunun tamamen normal olduğunu bilmesini istiyor.