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İstediğinizi yiyerek hayalinizdeki vücuda kavuşun! Fitness fenomeni sırrını açıkladı…

Bir fitness fenomeni, hayalindeki vücuda nasıl kavuştuğunu sosyal medyada paylaştı ve başarıya ulaşmak için sevdiği yiyecekleri bile kesmesine gerek kalmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 10.09.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:07
İstediğinizi yiyerek hayalinizdeki vücuda kavuşun! Fitness fenomeni sırrını açıkladı…

Bir fitness fenomeni, hayalindeki vücuda nasıl kavuştuğunu anlattı; üstelik aşırı diyet de yapmadı.

İstediğinizi yiyerek hayalinizdeki vücuda kavuşun! Fitness fenomeni sırrını açıkladı…

Liv, 190.000 takipçisi olan bir içerik üreticisi. Kendisi aynı zamanda vücut pozitifliğini teşvik etmek ve insanların sosyal medyada gördüklerinin yanıltıcı olabileceğini anlatmak için uğraşıyor.

İstediğinizi yiyerek hayalinizdeki vücuda kavuşun! Fitness fenomeni sırrını açıkladı…

Son gönderisinde, "rüya" bir vücuda sahip olma fikrinden ve bunun kendisi için ne anlama geldiğinden bahsetti. Liv'e göre, bedenlerimiz kucaklanmak, beslenmek ve büyütülmek içindir, saklanmak ve kısıtlanmak için değil.

İstediğinizi yiyerek hayalinizdeki vücuda kavuşun! Fitness fenomeni sırrını açıkladı…

Aksi halde hayalimizdeki vücuda kavuşmak neredeyse imkansızdır. Bu nedenle kendinizi öncelikle olduğunuz gibi kabul etmek, vücudunuzu sevmek ve daha sonra daha zinde ve sağlıklı olmak adına neler yapabileceğinize bakmanız gerektiğini savunuyor.

İstediğinizi yiyerek hayalinizdeki vücuda kavuşun! Fitness fenomeni sırrını açıkladı…

Liv şöyle diyor: "'Hayalimizdeki vücut' düşüncesini kendinizin en mutlu ve en sağlıklı versiyonunu barındıran vücut anlamına gelecek şekilde değiştirin. Hayalinizde vücut gerçekten de planlara evet diyen, gülen, neşe duyan ve her günü iple çeken vücuttur. Yorgun, cezalandırılmış, bitkin olan değil"

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