Japonların zayıf kalmasının sırrı çözüldü! Meğer yemeği bu sırayla yiyorlarmış…

YEMEK YERKEN BU KURALI UYGULUYORLAR

Japon mutfağı, Washoku olarak adlandırılan geleneksel yemek kültürüne sahip. 'İchiju-sansai' yani 'bir çorba, üç yan yemek' kuralı, Japonya'da neredeyse her evde takip edilen bir yemek düzenidir.