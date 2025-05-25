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Japonların zayıf kalmasının sırrı çözüldü! Meğer yemeği bu sırayla yiyorlarmış…

Japonlar arasında kilolu birine rastlamak oldukça zordur. Bu durumun genetik olduğu varsayılıyor olsa da aslında durum pek de öyle değil. Japonlar, yeme içme alışkanlıklarından gün boyunca hareketli olmalarına kadar birçok konuda disiplinli insanlardır. Durum böyle olunca da halk arasında obeziteye pek yer kalmıyor. Peki tüm Japonya sokaklarını yürüsek dahi kilolu birine rastlama sıklığının az olmasının sebepleri nedir? Gelin inceleyelim.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:09
Japonların zayıf kalmasının sırrı çözüldü! Meğer yemeği bu sırayla yiyorlarmış…

Japonya hala %3'lük bir oranla obezitenin en az görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Peki bunu nasıl başarıyorlar? İşte yanıtı…

Japonların zayıf kalmasının sırrı çözüldü! Meğer yemeği bu sırayla yiyorlarmış…

YEMEK YERKEN BU KURALI UYGULUYORLAR

Japon mutfağı, Washoku olarak adlandırılan geleneksel yemek kültürüne sahip. 'İchiju-sansai' yani 'bir çorba, üç yan yemek' kuralı, Japonya'da neredeyse her evde takip edilen bir yemek düzenidir.

Japonların zayıf kalmasının sırrı çözüldü! Meğer yemeği bu sırayla yiyorlarmış…

Günlük tercih ettikleri yiyecekler, içerisindeki düşük yağ oranı ve dengeli besin içeriği ile kilo almayı engelliyor.

Japonların zayıf kalmasının sırrı çözüldü! Meğer yemeği bu sırayla yiyorlarmış…

Ayrıca yemekleri genellikle kızartma yerine haşlama ya da buharda pişirme yöntemiyle hazırlıyorlar.

Japonların zayıf kalmasının sırrı çözüldü! Meğer yemeği bu sırayla yiyorlarmış…

YALNIZCA EVDE DEĞİL OKULDA DA ÖĞRENİYORLAR

Japonya'da okullarda bulunan uzmanlar çocukların hem öğle yemeklerini planlar hem de çocuklara besinlerin faydalarını öğretir.