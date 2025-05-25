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Japonların zayıf kalmasının sırrı çözüldü! Meğer yemeği bu sırayla yiyorlarmış…
Japonların zayıf kalmasının sırrı çözüldü! Meğer yemeği bu sırayla yiyorlarmış…
Japonlar arasında kilolu birine rastlamak oldukça zordur. Bu durumun genetik olduğu varsayılıyor olsa da aslında durum pek de öyle değil. Japonlar, yeme içme alışkanlıklarından gün boyunca hareketli olmalarına kadar birçok konuda disiplinli insanlardır. Durum böyle olunca da halk arasında obeziteye pek yer kalmıyor. Peki tüm Japonya sokaklarını yürüsek dahi kilolu birine rastlama sıklığının az olmasının sebepleri nedir? Gelin inceleyelim.
Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:09