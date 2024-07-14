Roza Galeri Roza Yaşam Japonya'da mağazaya giden kız anlattı: "Kafama torba geçirmemi istediler" Meğer öyle bir nedeni varmış ki…

Japonya'da mağazaya giden kız anlattı: "Kafama torba geçirmemi istediler" Meğer öyle bir nedeni varmış ki…

Bazı ülkelerin kendilerine has ilginç kuralları oluyor. Konu bu kurallar olduğunda ise ilk akla gelenlerin başında ise Japonya geliyor. Yakın zamanda Japonya'daki ilginç deneyimlerini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımları ise şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 14.07.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 15:31
Japonya’da mağazaya giden kız anlattı: Kafama torba geçirmemi istediler Meğer öyle bir nedeni varmış ki…

Gittiği mağazalarda deneme kabinlerine girmeden önce kendisine bir torba verildiğini söyleyen kadın, başta bunun nedenini anlamadığını söylüyor.

Japonya’da mağazaya giden kız anlattı: Kafama torba geçirmemi istediler Meğer öyle bir nedeni varmış ki…

Ardından kabinlere ayakkabıyla girilmesinin de yasak olduğunu belirtiyor.

Japonya’da mağazaya giden kız anlattı: Kafama torba geçirmemi istediler Meğer öyle bir nedeni varmış ki…

Birkaç defa kendisine kabine girmeden önce torba verilince nedenini merak eden kullanıcı ise sebebini şöyle açıklıyor:

Japonya’da mağazaya giden kız anlattı: Kafama torba geçirmemi istediler Meğer öyle bir nedeni varmış ki…

"Kıyafetleri denerken kafama geçirmem gerektiğini söylediler."

Japonya’da mağazaya giden kız anlattı: Kafama torba geçirmemi istediler Meğer öyle bir nedeni varmış ki…

Meğer bu torbalar kıyafetleri denerken makyajın kıyafete bulaşmasının önüne geçmek içinmiş.

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