Roza Galeri Roza Yaşam Japonya'da mağazaya giden kız anlattı: "Kafama torba geçirmemi istediler" Meğer öyle bir nedeni varmış ki…

Japonya'da mağazaya giden kız anlattı: "Kafama torba geçirmemi istediler" Meğer öyle bir nedeni varmış ki…

Bazı ülkelerin kendilerine has ilginç kuralları oluyor. Konu bu kurallar olduğunda ise ilk akla gelenlerin başında ise Japonya geliyor. Yakın zamanda Japonya'daki ilginç deneyimlerini paylaşan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımları ise şaşkınlık yarattı.