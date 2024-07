'Erken başlangıçlı' vakaların (50 yaş altı teşhisleri olarak bilinir) artan eğilimi uzmanları endişelendiriyor. Yaşlanma ana risk faktörlerinden biri olmaya devam ederken - on meme kanseri vakasından sekizi 50 yaş üstü kişilerde görülür - Breast Cancer Now adlı yardım kuruluşuna göre, 50 yaş altı 10.000'den fazla İngiltere'li kadına her yıl meme kanseri teşhisi konuyor.