Roza Galeri Roza Yaşam Kaybettiği görme duyusunu geri kazandı! "İki kişinin gözü sayesinde..."

Kaybettiği görme duyusunu geri kazandı! "İki kişinin gözü sayesinde..."

Gaziantep'te yaşayan keratokonus (uzak ve yakını net görememe) hastası Ali Sami Zabun, kornea nakliyle 52 yaşında iki gözüyle net görmeye başladı.

AA
Giriş Tarihi: 26.06.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 14:52
Kaybettiği görme duyusunu geri kazandı! İki kişinin gözü sayesinde...

Ali Sami Zabun, küçük yaşlarda gözünde görme kaybı olduğunu fark edince durumu ailesine bildirdi. Doktorlar, yüzde 95 görme kaybı yaşayan Zabun'un kornea şeklinin bozulduğunu ve keratokonus hastası olduğunu belirledi.

Kaybettiği görme duyusunu geri kazandı! İki kişinin gözü sayesinde...

Tedavi altına alınan Zabun'un gözlerine lens takılarak görme kalitesi iyileştirilmeye çalışılsa da hastalığının ilerlemesi nedeniyle görme oranında değişiklik olmadı.

Kaybettiği görme duyusunu geri kazandı! İki kişinin gözü sayesinde...

Bunun üzerine 1998'de kornea nakli olan öğretmen Zabun'un sol gözü yüzde 80 görmeye başladı, diğer gözünde ise iyileşme olmadı.

Kaybettiği görme duyusunu geri kazandı! İki kişinin gözü sayesinde...

İlk kornea naklinden 26 yıl sonra Gaziantep Şehir Hastanesinde geçirdiği ikinci nakille sağ gözünde de yüzde 80'lik iyileşme sağlanan Zabun, iki gözüyle net görmeye başladı.

Kaybettiği görme duyusunu geri kazandı! İki kişinin gözü sayesinde...

Ali Sami Zabun, yıllarca görme problemi yaşadığı için çeşitli sorunlarla karşılaştığını anlattı.

SON DAKİKA SON DAKİKA